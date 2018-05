Mecz o życie dla Piasta. Ekstraklasa bez Niecieczy





Bruk-Bet Termalica Nieciecza po trzech sezonach opuszcza piłkarską Ekstraklasę. Z pozostania w niej cieszy się Piast, który w sobotnim meczu tych drużyn pewnie zwyciężył 4:0.

Pierwszego spadkowicza poznaliśmy w poprzedniej kolejce. Szanse na utrzymanie straciła wtedy Sandecja Nowy Sącz. Wtedy też Termalica wyprzedziła w tabeli Piasta. Gliwiczanie znaleźli się pod ścianą, remis ich nie urządzał, żeby zachować ligowy byt, musieli niecieczan pokonać.

- Nie musimy patrzeć, co się wydarzy w innych meczach. Liczę, że limit pecha - głupio straconych goli, strzałów w słupki, poprzeczki - już wyczerpaliśmy i że stworzone sytuacje tym razem wykorzystamy – mówił przed spotkaniem trener Piasta, Waldemar Fornalik.

Piast musiał zagrać odważnie i właśnie tak zaczął. Gości od razu zepchnął do obrony, tyle że z przewagi tej niewiele wynikało. Czas uciekał, co wcale nie działało na korzyść gospodarzy. Stawka spotkania dawała się we znaki. Z każdą uciekająca minutą wydawało się, że o gola będzie im coraz trudniej.

Wolej Maka, bomba Bukaty

Na szczęście dla Piasta przełamanie nastąpiło szybko. Pomógł rzut wolny. Po centrze w pole karne goście tak niefortunnie wybili piłkę, że skierowali ją wprost pod nogi niepilnowanego Mateusza Maka. Pomocnik Piasta zachował spokój i trafił uderzeniem z woleja. Cieszył się ogromnie. W sobotę dopiero pierwszy raz od pół roku zaczął mecz w wyjściowym składzie.

Po straconym golu spotkanie trochę się wyrównało. Głównie za sprawą gospodarzy, którzy tak szalenie już nie atakowali. Termalica nie potrafiła narzucić im swoich warunków. Przed przerwą została za to skarcona kolejnym golem. Przepięknym. Zza pola karnego od słupka huknął Martin Bukata.

Zivec dobił

Druga połowa przebiegała tak, jak można się było tego spodziewać. Piast bramek nie potrzebował. Czekał na ruch niecieczan, a swoich szans szukał w kontrach. Próbujących odważniej atakować gości co jakiś czas skutecznie wybijał z rytmu.

Gospodarze zachowywał koncentrację. Nerwowej końcówki fundować swoim kibicom nie zamierzali. Postarał się o to będący ostatnio w dobrej formie Sasa Zivec, który rozwiał marzenia rywali kapitalnym uderzeniem z kilkunastu metrów.

Dwanaście minut przed końcem fani gliwiczan mogli być pewni, że w przyszłym sezonie ich zawodnicy ponownie, już siódmy sezon z rzędu, będą walczyć w ekstraklasie. To nie był jednak koniec koszmaru Termiliki, która już w doliczonym czasie straciła czwartego gola. Trafił Gerard Badia.



37. KOLEJKA Sobota

Arka 0:1 Śląsk

Piast 4:0 Termalica Lechia 1:1 Sandecja Cracovia 1:4 Pogoń