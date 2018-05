Drastyczne ruchy w Lechu. Trener zwolniony





To musiało się tak skończyć. Po trzeciej z rzędu porażce przed własną publicznością trenerem Lecha przestał być Nenad Bjelica. W czwartek poznański klub poinformował o zwolnieniu szkoleniowca.

Poznańska lokomotywa była najlepsza w sezonie zasadniczym, ale od czasu podziału tabeli na dwie grupy mocno wyhamowała. W pięciu meczach zdobyła tylko cztery punkty. Aż trudno uwierzyć, że w tym czasie lechici przegrali wszystkie trzy spotkania na swoim stadionie - 0:1 z Koroną Kielce, 2:4 z Górnikiem Zabrze i w środę z Jagiellonią Białystok 0:2. Koszmar Lecha, Jagiellonia zdobyła Poznań W hicie 35.... czytaj dalej »

Zmiana na chwilę

Ta ostatnia porażka była szczególnie bolesna, po znaczenie ograniczyła szanse Kolejorza na mistrzostwo. Mało tego, już w najbliższą niedzielę może je wywalczyć Legia, jeżeli zdobędzie w tej kolejce więcej punktów od Jagiellonii i będzie miała większą przewagę nad Lechem niż trzy punkty. W tej chwili ma pięć.



- Jedyne co mogę obiecać, to że będziemy walczyć do końca. Zdaję sobie sprawę, że o zdobycie mistrzostwa będzie trudno. Nie zależy już wszystko od nas - powiedział po meczu trener Bjelica.

Chorwatowi nie będzie już jednak dane dokończyć sezonu. W czwartek po południu poznański klub poinformował o tym na swojej stronie internetowej. Obowiązki Bjelicy przejmie sztab szkoleniowy w składzie: Rafał Ulatowski, Jarosław Araszkiewicz i Tomasz Rząsa. Będzie on pracował tylko do zakończenia obecnego sezonu. Nowy trener zostanie przedstawiony po 20 maja.

Tylko sześć klubów bez zmiany

Bjelica objął funkcję pierwszego trenera Lecha 30 sierpnia 2016 roku. Prowadził Kolejorza w sumie w 78 meczach - 41 wygrał, 21 zremisował i 16 przegrał. W ubiegłym sezonie pod wodzą Bjelicy poznaniacy zajęli trzecie miejsce w ekstraklasie.

Źródło: PAP/Jakub Kaczmarczyk W grupie mistrzowskiej Lech zawiódł na całej linii

To 16. w tym sezonie zmiana trenera w ekstraklasie, a pierwsza w ekipie Lecha Poznań. Tylko sześć drużyn prowadzą od początku sezonu ci sami szkoleniowcy.



