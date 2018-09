Karny zdopingował Legię. Miedź zdemolowana





Legia wygrała drugi mecz z rzędu. W Legnicy, pomimo początkowych problemów, zdemolowała Miedź 4:1.

Miedź to beniaminek, ale przed mistrzem Polski, jak zapewniał trener, nie zamierzała klękać.



- W piłce budżety nie grają. Musimy być przekonani, że stworzymy dobre widowisko. Nie chcemy tylko się przeciwstawić, ale grać o zwycięstwo - odgrażał się Dominik Nowak.



Dramat Lechii. Zagłębie podniosło się po trzech ciosach Wydawało się, że... czytaj dalej » Nie rzucał słów na wiatr. W pierwszej połowie jego zespół był równorzędnym rywalem dla faworytów, kto wie, może nawet lepszym.

Już chwilę po rozpoczęciu Legię i jej bramkarza Radosława Cierzniaka postraszył Petteri Forsell. Fin i Estończyk Henrik Ojamaa, swego czasu nieskutecznie próbujący szczęścia w Warszawie, byli najmocniejszymi punktami gospodarzy. Nie było akcji Miedzi, w której Forsell by nie brał udziału. Ojamaa zaś raz po raz szalał na skrzydle.



Ten pierwszy w końcu miał to, co chciał. Po 15 minutach cieszył się z gola, ale za wcześnie. Sędzia słusznie go nie uznał. Fin był na spalonym.



Dla Legii to było kolejne ostrzeżenie. Do tego czasu stworzyła zagrożenie tak naprawdę tylko raz, gdy Carlitos strzelił z rzutu wolnego. Bramkarz Anton Kanibołocki mocno się nagimnastykował, żeby odbić piłkę.



Ostrzeżenie poskutkowało. Mistrzowie wzięli się do pracy, a efekt przyszedł w postaci gola Cafu, który dopadł do podania Carlitosa. Legii to pasowało, ale po objęciu prowadzenia nie poszła za ciosem, tylko spuściła z tonu. Cofnęła się za głęboko, dała grać i wymieniać piłkę rywalom. To się zemściło. Za dużo miejsca zostawiono Forsellowi, który strzelił nie do obrony sprzed pola karnego. Spóźnił się ze wślizgiem Sebastian Szymański, a Cierzniak był zasłonięty.



Od tego momentu to Miedź przejęła inicjatywę, była coraz groźniejsza. Powinna prowadzić, ale Marquitos z pięciu metrów strzelił nad poprzeczką. Gospodarze mieli prawo żałować, że pierwsza połowa kończy się tak szybko.

Źródło: PAP/Jan Karwowski Forsell trafia na 1:1

Przełom po karnym

Bramkarz zgubił piłkę. Cracovia wreszcie wygrała Cracovia w swoim... czytaj dalej » Gdy wydawało się, że drugi gol dla beniaminka to kwestia czasu, Legii z pomocą "przyszedł" Rafał Augustyniak. Obrońca Miedzi zagrał piłkę ręką w swoim polu karnym, a sędzia po obejrzeniu powtórki wideo przyznał gościom rzut karny. Na gola zamienił go Michał Kucharczyk i mistrzowie kraju zaczęli grać na większym luzie. Gospodarzom jakby podcięto skrzydła.



Tymczasem legionistom było mało. Coraz częściej meldowali się pod bramką Kanibołockiego, aż dopięli swego. Znów w bramkowej akcji udział wziął Cafu. To on podał do Dominika Nagy'a, a Węgier piętą oddał piłkę Carlitosowi. Hiszpan, król strzelców poprzedniego sezonu, wiedział, co z nią zrobić. Było 3:1.

Swoje nazwisko na listę strzelców kolejny raz wpisał Cafu, bezsprzecznie najlepszy piłkarz meczu. Portugalczyk w samej końcówce postawił kropkę nad i. Huknął zza pola karnego, nie popisał się bramkarz. 4:1 i nokaut.

Źródło: PAP/Jan Karwowski Cafu bohaterem meczu

Legia zdaje się wygrzebywać z kryzysu. W ligowej tabeli jest już trzecia i ma punkt straty do liderującej Lechii.



Miedź Legnica – Legia Warszawa 1:4

Bramki: Forsell (41.) - Cafu (23. i 89.), Kucharczyk (56. - karny), Carlitos (79.)



Miedź Legnica: Anton Kanibołocki - Paweł Zieliński, Tomislav Bozic, Kornel Osyra, Artur Pikk - Henrik Ojamaa (82. Mateusz Szczepaniak), Rafał Augustyniak (77. Wojciech Łobodziński), Borja Fernandez, Marquitos, Fabian Piasecki (71. Mateusz Piątkowski) – Petteri Forsell

Legia Warszawa: Radosław Cierzniak - Paweł Stolarski, Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk, Adam Hlousek - Michał Kucharczyk (77. Andre Martins), Domagoj Antolic, Cafu, Sebastian Szymański (88. Cristian Pasquato), Dominik Nagy – Carlitos (85. Jose Kante).