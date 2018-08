Efektowna bramka Korony nie złamała beniaminka





W Legnicy gole padły dopiero w drugiej połowie. Mecz Miedzi z Koroną Kielce skończył się remisem 1:1, a ozdobą był gol z 55. minuty.

Piłkę przechwycił Maciej Górski. Strzelił od razu, z dystansu i prosto do bramki. 28-letni napastnik Korony trafił w drugim kolejnym meczu, ale bramka tym razem nie była na wagę zwycięstwa.

Gol do szatni. Cracovia nie potrafi wygrać Cracovia wciąż... czytaj dalej » Miedź straciła gola, choć to gospodarze do przerwy sprawiali lepsze wrażenie. Aktywny był zwłaszcza prawy obrońca Paweł Zieliński, który często wbiegał pod pole karne gości. W minucie 30. dogodną okazję po akcji Omara Santany zmarnował z kolei Wojciech Łobodziński.

Nieskuteczni w końcówce

Zieliński dopiął swego w 69. minucie, wyrównując po składnej akcji i asyście Henrika Ojamy. Jeszcze przed końcem swoją okazję miał Rafał Augustyniak, ale jego uderzenie wybronił Matthias Hamrol.

Korona również mogła zadać decydujący cios, ale Ken Kallaste za długo zwlekał ze strzałem, a dobitka Łukasza Kosakiewicza była nieskuteczna.

Beniaminek nie wygrał, ale przerwał passę trzech kolejnych porażek. Po pięciu meczach ma cztery punkty, dające 11. pozycję w tabeli. Korona z kolei nie zwyciężyła w trzecim spotkaniu z rzędu. Z ośmioma punktami pozostała na szóstym miejscu.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Miedź uratowała punkt



Miedź Legnica – Korona Kielce 1:1 (0:0)

Bramki: Paweł Zieliński (69.) - Maciej Górski (54.)

Miedź: Anton Kanibołocki - Paweł Zieliński, Tomislav Bozic, Kornel Osyra, Artur Pikk - Wojciech Łobodziński (62. Mateusz Piątkowski), Rafał Augustyniak, Omar Santana, Marquitos, Henrik Ojamaa (78. Petteri Forsell) - Fabian Piasecki.

Korona: Matthias Hamrol – Bartosz Rymaniak, Adnan Kovacevic, Elhadji Pape Diaw, Łukasz Kosakiewicz – Michael Gardawski (62. Ken Kallaste), Mateusz Możdżeń, Jakub Żubrowski, Zlatko Janjic, Ivan Jukic (68. Oliver Petrak) – Maciej Górski (78. Elia Soriano).