Zagłębie zaprezentowało trenera. Postawili na Litwina





Foto: zaglebie.eu | Video: PAP/Adam Warżawa Ivanauskas (z lewej) znał już niektórych piłkarzy Zagłębia

Litwin Valdas Ivanauskas został trenerem piłkarzy beniaminka ekstraklasy Zagłębia Sosnowiec. Zastąpił Dariusza Dudka, który przed tygodniem zrezygnował z pracy, a w poniedziałek objął pierwszoligowy GKS Katowice.

Litewski szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu.



- Klub gra w ekstraklasie, wcześniej był awans i to jest bardzo fajna sprawa. Obecnie sytuacja drużyny jest trudna, ale widzę możliwość wyjścia z niej. Chciałbym utrzymać zespół w ekstraklasie i ten cel jest możliwy do zrealizowania. Znałem wcześniej niektórych zawodników Zagłębia z polskiej ligi i klubów zagranicznych - powiedział trener, cytowany przez stronę internetową klubu.

Debiut z innym beniaminkiem

Hiszpan na ratunek w Płocku. Wisła ma nowego trenera Funkcje... czytaj dalej » Valdas Ivanauskas zaznaczył, że dużo rozumie po polsku, a do końca roku postara się także mówić w tym języku.



Litwin był ostatnio dyrektorem generalnym i szefem skautingu w białoruskim Dynamie Brześć. Wcześniej prowadził m.in. szkocki zespół Heart of Midlothian, niemiecki Carl Zeiss Jena i Ethnikos Achnas z Cypru. Był także szkoleniowcem reprezentacji Litwy do lat 18, a w latach 2003-05 asystentem w sztabie swojej drużyny narodowej.



Jako piłkarz grał m.in. w Żalgirisie Wilno, CSKA Moskwa, Austrii Wiedeń, Hamburgerze SV i austriackiego St. Poelten.



Jego asystentem w Zagłębiu został Robertas Poskus, były reprezentant Litwy, gracz m.in. Widzewa Łódź i Polonii Warszawa.



52-letni Ivanauskas w poniedziałek podpisał kontrakt, poprowadził trening, a w sobotę zadebiutuje w ligowym meczu z Miedzią Legnica.



W 11 kolejkach sosnowiczanie zgromadzili siedem punktów i stracili najwięcej bramek w lidze - 24. W tabeli zajmują przedostanie miejsce.



Dudek prowadził Zagłębie od 21 sierpnia 2017 roku i była to jego pierwsza praca w roli głównego szkoleniowca. W sezonie 2017/18 wywalczył z tym klubem awans do ekstraklasy.