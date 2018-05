Dwa puchary, trzy finały i wystarczy. Arka żegna się z trenerem





Leszek Ojrzyński w przyszłym sezonie nie będzie już trenerem ekstraklasowej Arki. - Kończę pracę w Gdyni. Przeżyłem najpiękniejsze chwile w swojej karierze właśnie w Arce - poinformował w czwartek szkoleniowiec.

Umowa Ojrzyńskiego wygasa z końcem sezonu. Ostatnim meczem gdynian w rozgrywkach będzie sobotnie starcie ze Śląskiem na gdyńskim stadionie. Trener pożegna się nim z tamtejszą publicznością.

- Chciałbym poinformować, że kontrakt z trenerem Ojrzyńskim zostanie wypełniony do końca i nie zostanie przedłużony. Nowy sezon Arka rozpocznie z innym trenerem na ławce. Jeszcze za wcześnie mówić, kto to będzie - oznajmił przed czwartkową konferencją prezes klubu Wojciech Pertkiewicz.

- Kończę pracę w Gdyni. Przeżyłem najpiękniejsze chwile w swojej karierze właśnie z Arką. Dziękuję klubowi za daną mi szansę, dziękuję także kibicom - powiedział Ojrzyński.

Cios dla piłkarzy

Pożegnanie trenera z żółto-niebieskimi nastąpi w sobotnim spotkaniu ze Śląskiem, ostatnim w sezonie. - Przede mną ostatni mecz w Arce. Chciałbym zakończyć swoją przygodę w Gdyni wygraną - podkreślił szkoleniowiec, który z Arką wywalczył Puchar Polski i Superpuchar Polski. W tym sezonie jego drużyna ponownie zagrała na Narodowym w finale krajowego pucharu, ale uległa Legii. O odejściu trenera mógł zadecydować brak awansu do grupy mistrzowskiej. Mimo to Arka dwie kolejki temu zapewniła sobie utrzymanie w lidze.

Odejście Ojrzyńskiego to spory cios dla piłkarzy gdyńskiego klubu. - Trener przekazał nam dziś oficjalnie, że kończy swoją przygodę w Arce. Bardzo się zżyliśmy z nim, nie jest to dla nas najlepszy dzień. Takie jest życie, jesteśmy facetami i musimy to zaakceptować - powiedział Krzysztof Sobieraj, który także kończy przygodę w Gdyni.