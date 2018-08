Legia ośmieszona. Choroba postępuje





Upokorzeń Legii Warszawa ciąg dalszy. Mistrzowie Polski przegrali ligowy mecz w Wisłą Płock 1:4. I to na swoim stadionie.

W poniedziałek upłynie czternaście dni odkąd trenerem legionistów jest Ricardo Sa Pinto. W pucharach zespół już nie gra. Ostatni tydzień spędził w Warszawie. Portugalczyk w końcu miał czas, żeby popracować z zawodnikami kilka dni z rzędu. Trenowano czasami dwa razy dziennie, podobno ciężko.

- Mam pomysł na ten mecz, ale nie chcę wszystkiego ujawniać na konferencji - mówił dziennikarzom w piątek Sa Pinto. Trzeba było więc cierpliwie czekać. Minęły pierwsze minuty spotkania. Od razu było widać, że jeśli ktoś ma na kogoś pomysł, to Wisła na Legię. Aby jej zagrozić nie trzeba było wiele robić. Wystarczyło uważnie grać w obronie, czekać na piłkę, a potem zaatakować kilkoma zawodnikami.

Dwa strzały oddał Giorgi Merebasvili. Anemiczne, Arkadiusz Malarz obronił. Kilka minut później niezarażony Gruzin znowu spróbował szczęścia. Po jego strzale piłka nawet nie leciała w bramkę, mijała jednak kolejnych graczy Legii, po czym spadła pod nogę Ricardinho. Wisła cieszyła się po raz pierwszy.

Same słabe punkty

Wisła jak walec. Górnik też rozjechany Efektowne... czytaj dalej » Potem z rzutu wolnego trafił były legionista Dominik Furman. Stałego gry goście sobie nie wywalczyli. Podarowali mu go gospodzrze, konkretnie Cafu, który po bezmyślnej stracie piłki, całkowicie bezradny powalił Furmana na ziemię.

W Legii zawodzili nawet ci, do których można było mieć ostatnio najmniej pretensji. Kompletnie niewidoczny był Jose Kante, kolejne nieudane dryblingi zaliczał Carlitos. Obaj nie mogli liczyć na podania z drugiej linii. Zagubiony był Domagoj Antolić i Cafu, którzy oprócz podań do najbliżej ustawionego kolegi, na większe ryzyko się nie decydowali.

Znów gwizdy

W drugiej części Wisła stylu gry nie zmieniła. Czekała na kolejne okazje. To, że je będzie mieć było pewne. Tak samo jak to, że dadzą one jej bramkę. Defensywa Legii popełniała błąd za błędem nawet jak nie była do tego zmuszana. Trzeci raz dla gości trafił Ricradinho. Znów z bliska. Podawał mu Varela, który z dziecinną łatwością ograł Mateusza Hołownię. Gospodarzy na boisku było już wtedy tylko dziesięciu, bo za drugą żółtą kartkę wyleciał kilka chwil wcześniej Astiz.

Czwarty cios paść musiał. Płocczanie zadali kwadrans przed końcem. Krzysztof Mączyļński faulował w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Varela.

Legia do bramki gości w końcu trafiła. W ostatnich minutach zrobił to Carlitos, uderzając z rzutu wolnego. Piękna bramka cieszyć nie mogła. Bo upokorzenia Legii nie umniejszyła. Zawodników mistrza Polski znów żegnały gwizdy. Kolejny mecz zagrają na wyjeździe z Jagiellonią.