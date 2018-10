Demolka w Gdańsku. Lechia liderem





Foto: PAP/Adam Warżawa | Video: PAP/Adam Warżawa Lechia zwyciężyła z beniaminkiem z Sosnowca

Piłkarze Lechii przerwali serię trzech meczów bez zwycięstwa. W Gdańsku, w 11. kolejce ekstraklasy, wysoko pokonali Zagłębie Sosnowiec 4:1.

Lechiści są jedynym zespołem, który nie poniósł jeszcze porażki u siebie, a Zagłębie jednym z dwóch, obok Cracovii, które nie zanotowały wygranej na wyjeździe. W sześciu spotkaniach na obcych stadionach beniaminek ekstraklasy zdobył tylko punkt.



Czerwony Śląsk, za mocna Legia Legia wykonała... czytaj dalej » Faworyt był więc jeden i Lechia szybko, bo już w 8. minucie, objęła prowadzenie. Co prawda strzał Konrada Michalaka został zablokowany, ale piłka trafiła do stojącego na linii pola karnego Patryka Lipskiego, który uderzeniem z woleja umieścił ją przy słupku.



Zagłębie szybko wyrównało. Konrad Wrzesiński zagrał do Vamary Sanogo, a pozostawiony bez opieki najlepszy snajper gości z bliska pokonał Zlatana Alomerovicia. Była 23. minuta.

Do jednej bramki

Później strzelali tylko gospodarze. Swoją przewagę podkreślili jeszcze przed przerwą. Efektownym dryblingiem popisał się Lukas Haraslin, który "zakręcił" po lewej stronie dwoma zawodnikami przyjezdnych i posłał piłkę na środek pola karnego, a Jarosław Kubicki tylko dopełnił formalności.



Po przerwie rywali dobili Flavio Paixao (z karnego) i Lipski.



Dzięki kompletowi punktów zespół Piotra Stokowca ponownie jest liderem.



Lechia Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec 4:1 (2:1)

Bramki: Patryk Lipski (8 i 63), Jarosław Kubicki (45+1), Flavio Paixao (51-karny), 4:1 Patryk Lipski - Vamara Sanogo (23).



Lechia Gdańsk: Zlatan Alomerovic - Joao Nunes, Michał Nalepa, Błażej Augustyn, Filip Mladenovic - Konrad Michalak, Jarosław Kubicki, Daniel Łukasik (81. Tomasz Makowski), Patryk Lipski, Lukas Haraslin (84. Karol Fila) - Flavio Paixao (74. Artur Sobiech).

Zagłębie Sosnowiec: Matko Perdijic - Michael Heinloth, Arkadiusz Jędrych, Mateusz Cichocki, Zarko Udovicic - Konrad Wrzesiński (81. Dejan Vokic), Sebastian Milewski, Tomasz Nowak (73. Junior Torunarigha), Szymon Pawłowski, Alexandre Cristovao (86. Giacomo Melo) - Vamara Sanogo.