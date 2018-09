Dramat Lechii. Zagłębie podniosło się po trzech ciosach





Wydawało się, że trzeci gol Artura Sobiecha w 25. minucie rozstrzyga losy meczu Lechii z Zagłębiem Lubin. Jednak goście w drugiej połowie zaczęli odrabiać straty. Bramkę na wagę remisu zdobyli tuż przed końcem.

Napastnik Lechii hat-tricka skompletował w dziwnych okolicznościach, wpychając piłkę do siatki kolanem. Udział przy golu miał Rafał Wolski, który po ciężkiej kontuzji kolana znów znalazł się w składzie gdańszczan.

Bramkarz zgubił piłkę. Cracovia wreszcie wygrała Cracovia w swoim... czytaj dalej » 28-letni Sobiech w sierpniu wrócił do ekstraklasy z drugiej ligi niemieckiej. Ofert nie brakowało, ale piłkarz zdecydował się na Lechię, podpisując trzyletni kontrakt. Do tej pory zaliczył epizod z Górnikiem (2:0), w zeszłym tygodniu w meczu z Wisłą Kraków (2:5) pierwszy raz wyszedł w podstawowym składzie.

W sobotni wieczór otworzył wynik w minucie 8. po podaniu Flavio Paixao. Niebawem trafił na 2:0 po rajdzie Słowaka Lukasa Haraslina.

Wyszarpali punkt

Zagłębie za odrabianie strat wzięło się w drugiej połowie. I to w sposób spektakularny. Pierwszą bramkę zdobył rezerwowy Damjan Bohar, drugą z rzutu karnego (po interwencji systemu wideoweryfikacji) Filip Starzyński. Trzeci gol padł w 91. minucie. Po rzucie rożnym wyrównał Jakub Mares, drugi ze zmienników.

Lechia straciła zwycięstwo. Nie triumfował trener gospodarzy Piotr Stokowiec, który poprzednio pracował w Zagłębiu. Przez ponad trzy lata awansował z zespołem do ekstraklasy, później wywalczył awans do europejskich pucharów. Wyleciał w listopadzie zeszłego roku po derbowej porażce ze Śląskiem. To było jego pierwsze starcie z byłym pracodawcą.

Gdańszczanie mimo to wrócili na pozycję lidera ekstraklasy. Zagłębie jest czwarte.

Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin 3:3 (3:0)

Bramki: Artur Sobiech (8), (15.), (25.) - Damjan Bohar (61.), Filip Starzyński (71. - karny), Jakub Mares (91.)

Lechia: Dusan Kuciak - Karol Fila (81. Joao Nunes), Michał Nalepa, Błażej Augustyn, Mateusz Lewandowski - Daniel Łukasik (46. Ariel Borysiuk) - Flavio Paixao, Jarosław Kubicki, Rafał Wolski (76. Mateusz Sopoćko), Lukas Haraslin - Artur Sobiech.

Zagłębie Lubin: Dominik Hładun – Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, Sasa Balic - Dawid Pakulski, Adam Matuszczyk, Filip Jagiełło, Bartosz Slisz (46. Damjan Bohar), Daniel Dziwniel (46. Władisław Sirotow) - Patryk Tuszyński (64. Jakub Mares), Filip Starzyński.