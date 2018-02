Gol kolanem w 92. minucie. Termalica dopadła Lechię





Na zmrożonej murawie w Gdańsku tamtejsza Lechia tylko zremisowała z Termaliką 2:2. Piłkarze obu drużyn nie uczynili wiele, by rozgrzać zmarzniętą na kość publiczność. W drugim wtorkowym meczu 25. kolejki ekstraklasy Wisła Płock przegrała z Cracovią.

Piłkarze Termaliki na wtorkowy mecz w Gdańsku polecieli samolotem. Uniknęli męczącej podroży autokarem przez całą Polskę. To nie był jedyny powód do zadowolenia. Po sobotniej wygranej 1:0 z Sandecją nastroje w Bruk-Becie uległy zdecydowanej poprawie. Dzięki wywalczonym trzem punktom drużyna opuściła strefę spadkową. Punkt wywalczony przez Słonie to kolejny mały krok podopiecznych trenera Jacka Zielińskiego do pozostania w elicie.

Minorowe nastroje

Przed wtorkową konfrontacją w Lechii nastroje były minorowe i takie zapewne pozostaną. W ostatniej kolejce gdańszczanie przegrali 1:4 z Jagiellonią w Białymstoku i z dorobkiem 25 punktów zajmowali dwunaste miejsce w tabeli. To bardzo rozczarowujący wynik. We wtorek lechiści zagrali na swoim normalnym, kiepskim poziomie, a wygraną stracili w doliczonym czasie gry. Nadal nie potrafią zdobyć trzech punktów w 2018 roku.

Mecz zaczął się fatalnie dla gospodarzy. Po akcji prawą stroną Samuel Stefanik podał do Romana Gergiela, a ten znalazł drogę do bramki. Prowadzenie wypracowane przez parę Słowaków utrzymało się do ostatniej minuty pierwszej połowy. Wówczas Joona Toivio w głupi sposób faulował w polu karnym Simeona Sławczewa, a "jedenastkę" na gola zamienił niezawodny Marco Paixao. To już 16. gol Portugalczyka w sezonie.

Afera, ramię, kolano

Po zmianie stron miejscowi mieli inicjatywę. Jej efektem był gol strzelony z najbliższej odległości przez Adama Chrzanowskiego.

Przyjezdni długo nie potrafi zmienić niekorzystnego wyniku. Próbowali, ale razili niefrasobliwością pod bramką Lechii. Zupełnie niespodziewani zdołali jednak wbić futbolówkę do siatki w drugiej doliczonej minucie gry. Powodzenie przyniosło im wrzucenie piłki "na aferę" w pole karne, odegranie ramieniem Artema Putiwcewa i uderzenie kolanem Toivio. Gdańszczanie sygnalizowali spalonego, ale sędzia gola uznał. W kolejnej akcji Słonie mogły jeszcze strzelić trzeciego gola, ale zabrakło im skuteczności.

Program 25. kolejki

wtorek

Lechia Gdańsk - Termalica Nieciecza 2:2

Wisła Płock - Cracovia 0:1

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (20.30)

Sandecja Nowy Sącz - Zagłębie Lubin (20.30)



środa

Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin (18.00)

Wisła Kraków - Korona Kielce (18.00)

Arka Gdynia - Piast Gliwice (20.30)

Lech Poznań - Śląsk Wrocław (20.30)