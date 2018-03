Rozpędzony Kolejorz bez litości dla mizernej Lechii





Foto: Jakub Kaczmarczyk / PAP | Video: PAP/EPA Lech dominował w meczu z Lechią

W drugim piątkowym meczu 28. kolejki ekstraklasy trzeci w tabeli Lech rozbił w Poznaniu Lechię Gdańsk 3:0. Kolejorz kontynuuje dobrą passę, a gdańszczanie na dobre osiedli w dolnych częściach tabeli.

Po efektownej wygranej przed tygodniem nad liderem Jagiellonią Białystok 5:1, piłkarze Lecha chcieli dołożyć kolejne punkty w spotkaniu z Lechią. Przed 28. kolejką mieli pięć punktów straty do prowadzących w tabeli Jagi i Legii Warszawa.

- Jeśli myślimy o mistrzostwie Polski, to musimy pokonać Lechię - powiedział trener poznaniaków Nenad Bjelica. Tej sztuki udało się dokonać nadspodziewanie łatwo.

Kolejne ciosy Lecha

Piast przedłużył serię. Wygrana była blisko W spotkaniu... czytaj dalej » Lech całkowicie dominował w pierwszej połowie meczu. Efektem tego były gole strzelone przez Łukasza Trałkę w 17. min i Christiana Gytkjaera, w doliczonym czasie pierwszych 45 minut.

Po zmianie stron Lechia starała się coś zrobić, ale nie była w stanie. Na domiar złego straciła trzecią bramkę, autorstwa Darko Jevticia.

Poważna choroba

W inauguracyjnym spotkaniu pod wodzą Piotra Stokowca Lechia przegrała w minioną niedzielę na własnym stadionie 1:3 z Legią. Teraz z kretesem poległa w Poznaniu.

- Przed przystąpieniem do leczenia trzeba postawić właściwą diagnozę i ja jestem na tym etapie. Nie jedziemy do Poznania tylko rozegrać mecz. Jesteśmy podrażnieni i stać nas na to, aby postawić się Lechowi – oceniał przed spotkaniem z Kolejorzem trener Stokowiec. Jak widać choroba Lechii jest dużo bardziej poważna, niż przewidywał i zespół, który miał walczyć o medale, jest skazany na twardą walkę o utrzymanie.

Źródło: PAP/EPA Jevtić triumfuje

Lech Poznań - Lechia Gdańsk 3:0 (2:0).



Bramki: 1:0 Łukasz Trałka (17), 2:0 Christian Gytkjaer (45+2), 3:0 Darko Jevtić (55).



Lech Poznań: Jasmin Burić (30. Matus Putnocky) - Robert Gumny, Emir Dilaver, Nikola Vujadinović, Wołodymyr Kostewycz - Mario Situm (18. Darko Jevtić), Łukasz Trałka, Radosław Majewski, Maciej Gajos, Mihai Radut (45+1. Kamil Jóźwiak) - Christian Gytkjaer.



Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Joao Nunes, Michał Nalepa, Adam Chrzanowski - Paweł Stolarski (56. Filip Mladenović), Daniel Łukasik, Patryk Lipski, Simeon Sławczew (75. Milos Krasić), Sławomir Peszko - Grzegorz Kuświk, Marco Paixao (46. Ariel Borysiuk).