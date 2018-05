Koszmar Lecha, Jagiellonia zdobyła Poznań





W hicie 35. kolejki ekstraklasy zmierzyły się Lech Poznań z Jagiellonią Białystok. Oba zespoły przystępując do tego spotkania wiedziały, że Legia Warszawa wygrała z Wisłą Płock 3:2 i odskoczyła im w tabeli. Nawet remis w Poznaniu bardzo oddalał od mistrzostwa Polski. Pomarzyć o nim może już raczej Kolejorz, który uległ Jadze 0:2.

Legia po wygranej z Wisłą zgromadziła 64 punkty. Przed meczem na stadionie przy ul. Bułgarskiej Lech miał na koncie pięć "oczek" mniej od lidera, a Jaga sześć. Goście z Białegostoku zbliżyli się do mistrzów Polski na trzy punkty. Bezradny Lech spadł na trzecie miejsce w tabeli.

Szybki gol Jagi

O tym, że w Poznaniu oba zespoły muszą zagrać o trzy punkty przekonywał przed spotkaniem trener białostoczan Ireneusz Mamrot. Jego podopieczni lepiej zaczęli mecz i już w 16. minutach mogli cieszyć się z gola. Jego autorem był Cillian Sheridan, który wykorzystał przebojową akcję i precyzyjne podanie Arvydasa Novikovasa. Niedługo później Irlandczyk mógł podwyższyć prowadzenie, ale trafił tylko w boczną siatkę.

Źródło: PAP/EPA Sheridan zagrał dobre spotkanie

Lechici dążyli do zmiany wyniku, ale z ich akcji niewiele wynikało. Najbliżej wyrównania byli w 33. minucie, kiedy obrońca Jagi Ivan Runje, próbując powstrzymać Mario Situma, trafił w spojenie własnej bramki. Gol samobójczy był blisko.

Jedenaście minut po przerwie Jagiellonia zadała drugi, decydujący cios. Po rzucie rożnym wykonywanym przez Guilherme Bartosz Kwiecień przeskoczył kryjącego go Macieja Gajosa i efektowną główką wpakował piłkę do siatki. Do końca meczu Lech grał już bez wiary. Wyniku nie zmienił i przegrał trzeci kolejny mecz na własnym stadionie.

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 0:2 (0:1).



Bramki: 0:1 Cillian Sheridan (16), 0:2 Bartosz Kwiecień (56-głową).



Lech Poznań: Matus Putnocky - Robert Gumny, Emir Dilaver, Rafał Janicki, Wołodymyr Kostewycz (46. Maciej Makuszewski) - Mario Situm, Łukasz Trałka, Darko Jevtić (64. Ołeksij Chobłenko), Maciej Gajos, Kamil Jóźwiak - Christian Gytkjaer (72. Elvir Koljić).



Jagiellonia Białystok: Marian Kelemen - Łukasz Burliga, Ivan Runje, Nemanja Mitrović, Guilherme Sitya - Przemysław Frankowski (82. Jakub Wójcicki), Bartosz Kwiecień (72. Piotr Wlazło), Martin Pospisil (74. Karol Świderski), Taras Romanczuk, Arvydas Novikovas - Cillian Sheridan.

Program 35. kolejki:

8 maja, wtorek:

Piast Gliwice - Lechia 0:2

Termalica - Sandecja 1:1

Arka Gdynia - Cracovia 2:0

Śląsk Wrocław - Pogoń 2:0

9 maja, środa:

Legia Warszawa - Wisła Płock 3:2

Górnik Zabrze - Korona Kielce 2:2

Lech Poznań - Jagiellonia 0:2

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin 3:0

Walka o tytuł - ostatnie dwie kolejki:

13 maja, niedziela:

Legia - Górnik

Zagłębie - Jagiellonia

Wisła Kraków - Lech

20 maja, niedziela:

Lech - Legia

Jagiellonia - Wisła Płock

Przy tej samej liczbie punktów na koniec sezonu o mistrzostwie zadecyduje kolejność po pierwszej części rozgrywek. Wyglądała ona następująco: Lech, Jagiellonia, Legia.