Lider - 55 punktów, dwa kolejne zespoły - po 54. W czubie tabeli Ekstraklasy zrobił się niesamowity ścisk po ostatniej kolejce sezonu zasadniczego. Od soboty prowadzi Lech, gonić go muszą Jagiellonia i Legia.

Po 30 kolejkach tabela dzieli się na dwie ośmiozespołowe grupy: mistrzowską i spadkową. Na koniec rundy zasadniczej gra toczy się również o pierwsze miejsce, które przed decydującą rundą (po siedem spotkań w każdej z dwóch grup) daje liderowi przewagę w postaci meczów u siebie z najgroźniejszymi rywalami do tytułu.



By uniknąć kunktatorstwa, wszystkie konfrontacje tej kolejki wystartowały o tej samej godzinie. To już w Polsce tradycja.



Trzy najlepsze drużyny grały na swoich stadionach. Pierwsza do soboty Jagiellonia (54 punkty) grała z Wisłą Płock, wicelider Lech (52) z czwartym Górnikiem Zabrze, a trzecia Legia (51) z Pogonią. W Białymstoku po niespełna trzydziestu minutach przecierano oczy ze zdumienia, bo Jaga przegrywała i to 0:2 (oba gole autorstwa Arkadiusza Recy).

Źródło: PAP/Artur Reszko Arkadiusz Reca (z lewej) bohaterem meczu w Białymstoku

Legii się upiekło

W tym momencie w wirtualnej tabeli punktami z Jagiellonią zrównała się Legia, która prowadziła po dość szczęśliwym golu Kaspra Hamalainena. Oba zespoły formą nie rozpieszczają - Jaga przegrała dwa z ostatnich trzech ligowych spotkań, Legia bez punktów skończyła dwie poprzednie kolejki.

Mistrzowie Polski po objęciu prowadzenia zamiast iść za ciosem jakby odpuścili. To Pogoń doszła do głosu, w krótkim odstępie czasu Arkadiusz Malarz dwukrotnie z najwyższym trudem bronił swój zespół przed utratą gola. Później jeszcze raz się napocił, gdy strzelał Adam Frączczak. Legii się upiekło.

Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski Hamalainen dał Legii prowadzenie

Palpitacje w Poznaniu

Chwilę przed przerwą z fotela lidera strącił Jagiellonię poznański Lech, który w doliczonym czasie pierwszej połowy prowadził za sprawą Kamila Jóźwiaka. Gospodarze goli nastrzelać powinni więcej, ale brakowało im precyzji i szczęścia. Jak wtedy, gdy po strzale Tymoteusza Klupsia piłkę z linii bramkowej wybił jeden z obrońców Górnika. Jagiellonia przegrywała, Lech i Legia solidarnie wygrywały.



W drugiej połowie mistrzowie kraju dobili Pogoń golami Jarosława Niezgody i Sebastiana Szymańskiego, mieli jeszcze strzał w poprzeczkę (Domagoj Antolić). W Warszawie było po meczu.



Ciekawiej za to robiło się w Białymstoku i Poznaniu. Jagiellonia rzuciła się do pościgu, gola kontaktowego strzelił Martin Pospisil. Kibice z Podlasia łudzili się przez nieco ponad 20 minut, bo wtedy goście znów błysnęli, a konkretnie Semir Stilić. Piłka po strzele Bośniaka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Gospodarze już się nie podnieśli.

Lech tymczasem zapewnił swoim sympatykom palpitacje serca. Najpierw dał się dognić (gol kadrowicza Damiana Kądziora z karnego), by odpowiedzieć po paru chwilach. Na 2:1 trafił Łukasz Trałka, a już w doliczonym czasie wynik poprawił Radosław Majewski.

Źródło: PAP/Jakub Kaczmarczyk Trałka strzelił gola, Lech odjechał

Lech liderem, z atutem w ręku

To mogą być gole na wagę mistrzowskiego tytułu. Przed decydującą serią spotkań Lech jest liderem, ma 55 punktów, a Jagiellonia i Legia po 54 (Jaga jest druga, bo ma lepszy bilans bezpośrednich meczów z warszawskim zespołem).

Ale to Kolejorz ma teraz w ręku atut w postaci gry u siebie z najgroźniejszymi konkurentami.



Mecze 30. kolejki:

*Cracovia - Zagłębie 2:2

bramki: Piątek (72-karny i 76), Mares (51), Pawłowski (90+1)

*Jagiellonia - Wisła Płock 1:3

bramki: Pospisil (54) - Reca (9 i 26), Stilić (76)

*Lech - Górnik 3:1

bramki: Jóźwiak (45+1), Trałka (81), Majewski (90+4) - Kądzior (75-karny)

*Lechia - Arka 4:2

bramki: F. Paixao (14, 28-karny i 39), Peszko (25) - Zarandia (66), Esqueda (90+8)

*Legia - Pogoń 3:0

bramki: Hamalainen (26), Niezgoda (48), Szymański (71)



*Piast - Termalica 1:1

bramki: Czerwiński (15) - Gutkovskis (90)

*Sandecja - Wisła 0:0



*Śląsk - Korona 1:1

bramki: Robak (45-karny), - Jukić (53)

Tabela po 30 kolejkach MIEJSCE ZESPÓŁ ZWYCIĘSTWA REMISY PORAŻKI BRAMKI PUNKTY 1. Lech Poznań 15 10

5 49-23 55 2. Jagiellonia Białystok 16

6

8 45-36 54 3. Legia Warszawa 17

3

10 43-31 54 4. Wisła Płock 15

4

11 42-35 54 5. Górnik Zabrze 12 11

7 56-46 47 6. Korona Kielce 11

12

7 44-37 45 7. Wisła Kraków 12

8

10 41-36 44 8. Zagłębie Lubin 10

13

7 39-33 43 9. Arka Gdynia 10 10 10 38-32 40 10. Cracovia 10 9 11 40-40 39 11. Śląsk Wrocław 7 10 13 35-48 31

12. Pogoń Szczecin 8 7 15 34-48 31 13. Piast Gliwice 6 12 12 28-38 30 14. Lechia Gdańsk 7 10 13 39-51 30 15. Termalica Nieciecza 7 8 15 32-52 29 16. Sandecja Nowy Sącz 4 13 13 27-46 25