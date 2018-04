Przełamanie Jagi. Sprawę załatwiła po przerwie





Jagiellonia po trzech porażkach doczekała się zwycięstwa. W Kielcach wicelider wbił trzy gole, nie stracił żadnego i do prowadzącego Lecha nadal traci tylko punkt.

Po czterech porażkach i tylko jednym zwycięstwie w ostatnich spotkaniach Jagiellonia mogłaby pożegnać się z mistrzostwem. Ale nie w polskiej ekstraklasie. Białostoczanie są wciąż wiceliderem. Przed 32. kolejką tracili ledwie punkt do Lecha. Od piątku już cztery, bo Kolejorz zwyciężył 1:0 z Zagłębiem.



Ireneusz Mamrot, trener Jagi, przez wyjazdem do Kielc opowiadał, że w drużynie panuje sportowa złość. I jej upust piłkarze wicelidera dali w drugiej połowie. Przed przerwą goście grali monotonnie i mogli nawet przegrywać. Wisła Płock nie odpuszcza czołówce. Remis Pogoni w urodziny Wisła Płock... czytaj dalej »

Kontrowersja

W 23. minucie głową uderzył Ivan Jukić. Piłkę zdołał wybić Marian Kelemen, choć nie wiadomo, czy wcześniej futbolówka jednak nie wpadła do bramki. Kamery telewizyjne nie były w stanie tego jednoznacznie wychwycić, więc nawet wideoweryfikacja nie była w stanie pomóc sędziemu, który ostatecznie gola nie uznał. Na nic zdały się protesty gospodarzy.



W 64. minucie Arvydas Novikovas podał do wbiegającego w pole karne Romana Bezjaka. Słoweński napastnik uderzył precyzyjnie, tuż obok słupka, zdobywając trzecią bramkę w ekstraklasie. 29-letni Bezjak w lutym przeszedł do Jagiellonii z SV Darmstadt, występującego w drugiej lidze niemieckiej.



Do tego momentu goście stworzyli kilka groźnych sytuacji. I nadal atakowali. W 71. minucie prowadzenie podwyższył Novikovas. Litwin w 87. minucie podszedł do rzutu karnego, ale zlekceważył Matthiasa Hamrola. Bramkarz Korony nie dał się nabrać na nieudaną podcinkę Novikovasa, który jeszcze przed końcem zdążył odkupić swoje winy, ustalając wynik spotkania na 3:0.

Bezjak otworzył wynik spotkania

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok 0:3



Bramki: Roman Bezjak (63), Arvydas Novikovas (71, 90).



Korona: Matthias Hamrol – Bartosz Rymaniak, Akos Kecskes, Elhadji Pape Diaw (68. Elia Soriano), Michael Gardawski – Ivan Jukic (57. Jacek Kiełb), Adnan Kovacevic, Goran Cvijanovic, Zlatko Janjic, Marcin Cebula – Sanel Kapidzic (72. Nika Kaczarawa).



Jagiellonia: Marian Kelemen – Jakub Wójcicki, Ivan Runje, Nemanja Mitrovic, Guilherme Sitya – Przemysław Frankowski, Bartosz Kwiecień, Taras Romanczuk, Martin Pospisil (73. Piotr Wlazło), Dejan Lazarevic (60. Arvydas Novikovas) – Roman Bezjak (82. Karol Świderski).