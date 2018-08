Sensacyjny beniaminek. Jagiellonia poległa po szalonym finiszu





Foto: PAP/Artur Reszko | Video: PAP/EPA Zacięty pojedynek Jagiellonii z Miedzią

Piłkarze Miedzi Legnica doczekali historycznego, pierwszego wyjazdowego zwycięstwa w ekstraklasie. Beniaminek ograł wicemistrza Jagiellonię Białystok 3:2. Gospodarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie.

Miedź z trzech punktów cieszyła się do tej pory tylko raz, na inaugurację, w spotkaniu z Pogonią Szczecin u siebie. W niedzielę miała ułatwione zadanie. Jagiellonia zmaga się z plagą kontuzji. Nie zagrali m.in. Ivan Runje, Przemysław Frankowski, Łukasz Burliga czy Mateusz Machaj.

W ekipie gości w pierwszym składzie zagrał Petteri Forsell, co okazało się to strzałem w dziesiątkę. Fin popisał się dwoma trafieniami. Dwukrotnie wyrównywał stan spotkania. Decydujący cios zadał trzy minut przed upływem regulaminowego czasu gry Rafał Augustyniak.

Bramka za bramkę

Legia ośmieszona. Choroba postępuje Upokorzeń Legii... czytaj dalej » Od początku meczu było widać, że spotkały się drużyny, które nie chcą szybko pozbywać się piłki, a ich ulubiona gra, to szybkie podania po ziemi. Miedzi udało się do tego zneutralizować bardzo silną broń Jagiellonii, jakim jest jej szybki atak i zmuszała białostoczan do rozgrywania piłki przez obrońców, a pod swoją bramką nie zostawiała miejsca jej napastnikom.



Wszytskie bramki padłu w drugiej połowie przeciągu niecałych trzydziestu minut. Zaczęła Jaga. Błąd w środku pola Miedzi wykorzystał Bezjak, po szybkim rozegraniu piłka trafiła do Novikovasa, ten odegrał ponownie do Bezjaka, który mimo asysty obrońców z linii szesnastki pokonał bramkarza Miedzi.



Jagiellonia cieszyła się prowadzeniem tylko przez pięć minut, gdy Forsell przepięknie uderzył z około dwudziestu metrów w okienko. Żadna z drużyn nie rezygnowała z walki o zwycięstwo. Już cztery minuty minuty bramkarz gości nie dał rady przy sprytnym strzale Tarasa Romanczuka, który w polu karnym dostał podanie od Martina Pospisila.

Przejął i strzelił

Praktycznie w kolejnej akcji gości padło wyrównanie. Fabian Piasecki odegrał piłkę w polu karnym Jagiellonii do Forsella, a fiński skrzydłowy, w tym meczu grający raczej jako napastnik, strzałem z kilku metrów pokonał Kelemena.



Białostoczanie byli wyraźnie zaskoczeni takim obrotem sprawy, a Miedź atakowała. W końcu, po rzucie rożnym Jagiellonia źle wyprowadzała piłkę, wrzutkę w pole karne gospodarzy przejął Augustyniak i mocnym strzałem pod poprzeczkę dał prowadzenie beniaminkowi.