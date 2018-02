Jaga rozbiła Lechię i jest liderem. W Lubinie podział punktów





Foto: PAP | Video: PAP Piątkowe mecze rozgrywano na mrozie

Piłkarze Jagiellonii Białystok po raz kolejny udowodnili, że w tym roku są w dobrej formie i pewnie ograli na własnym boisku dołującą Lechię Gdańsk 4:1. Po tej wygranej podopieczni Ireneusza Mamrota awansowali na fotel lidera ekstraklasy. W drugim piątkowym meczu 24. kolejki KGHM Zagłębie Lubin zremisowało z Arką Gdynia 0:0.

Przed tygodniem gdańszczanie przegrali u siebie z Piastem Gliwice i osiedli na 12. miejscu w tabeli ekstraklasy. To wynik znacznie poniżej oczekiwań włodarzy klubu i kibiców.

Rehabilitacja miała nastąpić w Białymstoku. Nie wyszło. Nastroje w Lechii jak były kiepskie, tak pozostały. Posada trenera Adama Owena wisi na włosku.

17:5

Czerwona latarnia ligi ograła Lechię Piast nie jest... czytaj dalej » Z kolei w Jagiellonii humory wszystkim dopisują. Ekipa Mamrota kontynuuje dobrą passę i po wygranych z Piastem oraz Cracovią ponownie zgarnęła trzy punkty.

W pierwszej połowie gospodarze mieli zdecydowaną przewagę. Oddali aż 17 strzałów na bramkę Dusana Kuciaka, a rywale zrewanżowali się zaledwie pięcioma. Niespodziewanie to jednak Lechia w 26 min. objęła prowadzenie. Po szybkiej kontrze i precyzyjnym dośrodkowaniu Milosa Krasicia piłkę do siatki skierował głową Marco Paixao. To 15. gol Portugalczyka w sezonie.

Od tego momentu miejscowi w pełni przejęli inicjatywę. Efektem tego był gol z najbliższej odległości Piotra Wlazły (wcześniej futbolówka trafiała w poprzeczkę i słupek). Kilka minut przed przerwą na 2:1 podwyższył Roman Bezjak, wykorzystując nieporadność w obronie Gersona.

Źródło: PAP Lechia poległa w Białymstoku

Dobijanie rywala

Po zmianie stron nadal przewagę miała Jaga. Po kilku groźnych sytuacjach gola strzelił Martin Pospisil. To trzecie trafienie Czecha w trzecim kolejnym meczu.

Po tym trafieniu piłkarze Lechii sprawiali wrażenie, jakby się poddali. Nie forsowali tempa i byli tłem dla dobrze dysponowanych przeciwników. Gospodarze grali bardzo spokojnie i jeszcze przed końcowym gwizdkiem strzelili czwartego gola, autorstwa Karola Świderskiego.

Jagiellonia z 45. punktami na koncie awansowała na fotel lidera ekstraklasy kosztem Legii Warszawa. Mistrzowie Polski mają na koncie o jedno "oczko" mniej. W sobotę zagrają jednak na wyjeździe z Cracovią i mogą znów objąć prowadzenie w stawce.

Najbliżej był Starzyński

W drugim piątkowym meczu Zagłębie zremisowało bezbramkowo z Arką. Przez większość spotkania gospodarze mieli przewagę, ale byli nieskuteczni. Najlepsze okazje na gola zmarnował Filip Starzyński. Raz miał przed sobą opuszczoną bramkę, ale strzelił za lekko i Pavels Steinbors w ostatniej chwili zdążył interweniować. W drugiej połowie pomocnik lubinian posłał piłkę wysoko nad poprzeczką, choć znowu wystarczyło trochę spokoju i precyzji.

Gdynianie nastawili się na obronę oraz kontry. Za wiele ich nie skonstruowali. W całym meczu oddali... jeden celny strzał na bramkę rywali.

Źródło: PAP W Lubinie kibice nie zobaczyli goli

WYNIKI PIĄTKOWYCH MECZÓW EKSTRAKLASY:

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 4:1 (2:1)



Bramki: 0:1 Marco Paixao (26-głową), 1:1 Piotr Wlazło (31), 2:1 Roman Bezjak (42), 3:1 Martin Pospisil (54), 4:1 Karol Świderski (90+2)



Jagiellonia: Mariusz Pawełek - Łukasz Burliga, Ivan Runje, Nemanja Mitrović, Guilherme Sitya - Taras Romanczuk - Przemysław Frankowski, Piotr Wlazło, Martin Pospisil (87. Rafał Grzyb), Arvydas Novikovas (73. Dejan Lazarević) - Roman Bezjak (67. Karol Świderski).



Lechia: Dusan Kuciak - Paweł Stolarski, Gerson Guimaraes, Joao Nunes, Filip Mladenović - Ariel Borysiuk, Daniel Łukasik (77. Simeon Sławczew) - Flavio Paixao (68. Joao Oliveira), Milos Krasić (63. Grzegorz Kuświk), Sławomir Peszko - Marco Paixao.

KGHM Zagłębie Lubin – Arka Gdynia 0:0



Zagłębie: Dominik Hładun – Alan Czerwiński, Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, Sasa Balić – Adam Matuszczyk, Jarosław Kubicki - Bartłomiej Pawłowski (67. Kamil Mazek), Filip Jagiełło, Filip Starzyński (89. Dawid Pakulski) - Jakub Mares (63. Arkadiusz Woźniak).



Arka: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Frederik Helstrup, Michał Marcjanik, Adam Marciniak – Dawid Sołdecki, Mateusz Szwoch, Michał Nalepa, Andrij Bogdanow (80. Grzegorz Piesio), Patryk Kun (46. Luka Zarandia) – Rafał Siemaszko (72. Enrique Esqueda).