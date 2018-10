Fenomenalny strzał nie złamał Lecha. Górnik znów bez wygranej





Foto: PAP/Andrzej Grygiel | Video: PAP/Andrzej Grygiel Podział punktów w Zabrzu

Górnik prowadził 2:0 po efektownym strzale w samo okienko Szymona Żurkowskiego. Lech grał jednak ambitnie do końca i skończyło się wynikiem 2:2. Zabrzanie nie potrafią zwyciężyć w ekstraklasie od ośmiu kolejek.

Goście z Poznania byli w tarapatach już chwilę po rozpoczęciu meczu. Obrońca Górnika Dani Suarez wyskoczył najwyżej do piłki. Jego strzał z kilku metrów z trudem wybił Matus Putnocky. W 7. minucie gospodarze wyprowadzili szybką kontrę. Bramkarz Lecha swojego zespołu już nie uratował. Hiszpański pomocnik Jesus Jimenez uderzył obok niego.



Grad goli, kuriozalny samobój beniaminka. Jest nowy lider ekstraklasy Mecz inaugurujący... czytaj dalej » Kolejorz pod wodzą Ivana Djurdjevicia przeżywa kryzys. Latem odpadł z europejskich pucharów, regularnie zawodzi w ekstraklasie. Zwycięstwo w zeszłym tygodniu z Miedzią Legnica przerwało serię aż pięciu spotkań bez wygranej. Do tego poznaniacy męczyli się w krajowym pucharze z pierwszoligowym ŁKS-em Łódź. Górnik również nie zachwyca. W poprzednim sezonie skutecznie bił się o europejskie puchary. Teraz ekipie Marcina Brosza bliżej jest do strefy spadkowej niż do czołowej ósemki. Zabrzanie na trzy punkty w lidze czekali dłużej od Lecha, bo od siedmiu kolejek.

Prezent od rywali

Wydawało się, że w piątkowy wieczór są blisko przerwania katastrofalnej passy. W minucie 49. Żurkowski dostał piłkę na środku boiska, podbiegł z nią kilkanaście metrów i huknął z dystansu. Prosto w okienko poznańskiej bramki. Putnocky był bez szans. Jego kolega po fachu, Tomasz Loska z Górnika, złapał się za głowę. On pewnie też nie dałby rady.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Gospodarze objęli prowadzenie po golu Jimeneza



Lech jeszcze przed przerwą stworzył kilka niezłych okazji. Groźnie uderzali kolejno Pedro Tiba, Maciej Makuszewski, Amaral i na koniec Kamil Jóźwiak. W 55. minucie Loskę pokonał w końcu Tiba, zaskakując golkipera gospodarzy dośrodkowaniem, którego nie przeciął Christian Gytkjaer. Później swoją sytuację miał jeszcze Amaral, ale znów chybił.



Gościom pomogli więc obrońcy Górnika. Ich niewytłumaczalne błędy pozwoliły przedrzeć się Wołodymyrowi Kostewyczowi w pole karne i trafić do siatki. Lewy obrońca Lecha w minucie 77. uratował zespołowi punkt.



Czternasty w tabeli Górnik wciąż pozostaje tylko z jednym zwycięstwem, siódmy Lech zremisował drugi mecz w sezonie.

Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:2 (1:0)

Bramki: Jesus Jimenez (7.), Szymon Żurkowski (49.) - Pedro Tiba (55.), Wołodymyr Kostewycz (77.)

Górnik: Tomasz Loska - Przemysław Wiśniewski (82. Kacper Michalski), Dani Suarez, Paweł Bochniewicz, Adrian Gryszkiewicz - Daniel Smuga (68. Konrad Nowak), Maciej Ambrosiewicz, Szymon Żurkowski, Jesus Jimenez - Kamil Zapolnik (72. Szymon Matuszek), Igor Angulo.

Lech: Matus Putnocky - Marcin Wasielewski (57. Vernon De Marco), Rafał Janicki, Thomas Rogne, Wołodymyr Kostewycz - Maciej Makuszewski, Pedro Tiba, Mihai Radut (69. Maciej Gajos), Kamil Jóźwiak (59. Darko Jevtic) - Joao Amaral, Christian Gytkjaer.