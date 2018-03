Górnik stracił punkty z Pogonią. Wisła nie wykorzystała szansy





Przy dziesięciostopniowym mrozie piłkarze Górnika Zabrze bezbramkowo zremisowali na własnym stadionie z Pogonią Szczecin. Wynik 1:1 padł z kolei na zmrożonej murawie w Krakowie, gdzie tamtejsza Wisła zmierzyła się z Koroną Kielce.

Drużyny Górnika i Pogoni nie za bardzo starały się, aby rozgrzać zziębniętych kibiców. Co prawda zawodnicy dużo biegali (też pewnie z powodu zimna), ale niewiele z tego wynikało.

Ratował słupek

W 9. minucie ładnie strzelił Łukasz Zwoliński, ale piłka odbiła się od słupka i wyszła poza plac gry. Oklaski należały się także Jakubowi Piotrowskiemu za uderzenie z około 25 metrów. Tomasz Loska zdołał jednak odbić piłkę na róg.



Zabrzanie stali się aktywni w ofensywie na kilka minut przed końcem pierwszej odsłony. Nie zdołali jednak objąć prowadzenia.



W drugiej połowie znowu częściej przy piłce znajdowali się zawodnicy Pogoni. Najbliżsi zdobycia gola byli w 58. minucie. Najpierw Hubert Matynia uderzył bardzo groźnie, jednak Loska zdołał odbić piłkę. Futbolówka trafiła do Adama Frączczaka, ale przy jego dobitce bramkarza wspomógł Mateusz Wieteska.



Minutę później w sytuacji sam na sam z golkiperem znalazł się Łukasz Wolsztyński, ale uderzył obok bramki. Do końca meczu nikt już nie zdołał znaleźć drogi do bramki rywala.

Źródło: PAP Piłkarze Górnika i Pogoni nie rozgrzali zmarzniętej publiczności

Emocje w pierwszej połowie

Mimo że murawa była zasypana śniegiem i zmrożona, mecz Wisły z Koroną, zwłaszcza w pierwszej połowie, stał na niezłym poziomie, a nieliczni kibice obejrzeli sporo składnych akcji.



Wisła od początku uzyskała lekką przewagę, starała się jak najdłużej utrzymywać przy piłce i wymieniać podania. Na bramkę gości bez powodzenia strzelali Jesus Imaz i Rafał Boguski.

Kielczanie do bardziej zdecydowanego ataku ruszyli w 20. minucie i… objęli prowadzenie. Marcin Cebula podał do Jacka Kiełba, a ten strzałem z woleja zdobył swoją szóstą bramkę w tym sezonie. Inna sprawa, że niezbyt udaną interwencją popisał się Julian Cuesta, zastępujący w bramce Wisły Michała Buchalika, którego z udziału w tym meczu wyeliminowała grypa żołądkowa.

Źródło: PAP Carlitos mógł dać wygraną Wiśle



Wisła mogła wyrównać w 25. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzelał Imaz, piłka odbiła się jeszcze od Elhadjiego Pape Diawa, ale Alomerović wykazał się niezłym refleksem i zdołał ją złapać. Jeszcze lepiej bramkarz Korony spisał się w 36. minucie, broniąc rzut karny wykonywany przez Carlitosa, a podyktowany za faul Radka Dejmka na Boguskim. To była druga "jedenastka" obroniona przez niego w drugim kolejnym meczu.



Chwilę później był już jednak remis. Llonch wpadł w pole karne, a próbujący go powstrzymać Diaw tak niefortunnie odbił piłkę, że ta trafiła pod nogi Imaza. Hiszpan nie zmarnował szansy.

Nieskuteczny Carlitos

Po przerwie warunki gry stawały się coraz trudniejsze, a zawodnicy mieli problemy z utrzymaniem równowagi. Wciąż optyczną przewagę posiadała Wisła, ale nie stworzyła zbyt wielu okazji.



W 74. minucie Diaw otrzymał drugą żółtą kartkę za faul na Nikoli Mitrovicu i goście kończyli mecz w dziesięciu. Gospodarze zaatakowali i w krótkim odstępie czasu dwóch świetnych okazji nie wykorzystał Carlitos. Najpierw jego strzał obronił Alomerović, a potem trafił w poprzeczkę.



Obydwa zespoły pozostają bez porażki w tym roku, ale z wyniku chyba bardziej zadowoleni mogą być kielczanie.

WYNIKI:

Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 0:0



Górnik Zabrze: Tomasz Loska - Mateusz Wieteska, Dani Suarez (46. Adam Wolniewicz), Paweł Bochniewicz, Michał Koj - Damian Kądzior, Maciej Ambrosiewicz (76. Marcin Urynowicz), Szymon Żurkowski (46. Szymon Matuszek), Rafał Kurzawa - Łukasz Wolsztyński, Igor Angulo.

Pogoń Szczecin: Łukasz Załuska - Cornel Rapa, Jarosław Fojut, Lasza Dwali, Ricardo Nunes - Adam Frączczak, Jakub Piotrowski, Tomasz Hołota, Hubert Matynia (79. Marcin Listkowski) - Łukasz Zwoliński (86. Morten Rasmussen), Adam Buksa (63. Spas Delew).

Wisła Kraków - Korona Kielce 1:1 (1:1).



Bramki: 0:1 Jacek Kiełb (20), 1:1 Jesus Imaz (37).



Wisła Kraków: Julian Cuesta - Matej Palcić, Jakub Bartkowski, Marcin Wasilewski (82. Fran Velez), Maciej Sadlok - Nikola Mitrović, Tomasz Cywka (87. Tibor Halilović), Pol Llonch - Rafał Boguski (79. Denys Bałaniuk), Carlitos, Jesus Imaz.

Korona Kielce: Zlatan Alomerović - Bartosz Rymaniak, Radek Dejmek, Elhadji Pape Diaw, Ken Kallaste - Jakub Żubrowski, Oliver Petrak (46. Piotr Malarczyk), Mateusz Możdżeń, Jacek Kiełb, Marcin Cebula (66. Michael Gardawski) - Nika Kaczarawa (46. Goran Cvijanović).