Dwa gole Hiszpana w derbach Krakowa





Foto: PAP/EPA Wisła wygrała z Cracovią

Ekstraklasowe derby Krakowa dla Wisły. Biała Gwiazda pokonała Cracovię na jej boisku 2:0. Mecz rozstrzygnęła w pierwszej połowie.

Mecz początkowo nie był ciekawy. Zarówno Cracovia, jak i Wisła grały ostrożnie i starały się unikać błędów. Wiele zmieniło się w 19. minucie. Czech Zdenek Ondrasek podał głową do Jesusa Imaza i Hiszpan precyzyjnym strzałem zza pola karnego pokonał Macieja Gostomskiego.



Cracovia pierwszą groźna akcję przeprowadziła po pół godzinie gry. Mateusz Wdowiak podał ze skrzydła do Janusza Gola, lecz strzał pomocnika Pasów sparował Mateusz Lis. Chwilę później, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, Rumun Cornel Rapa główkował obok słupka.

Konkretna Wisła

Zryw Arki w meczu z Zagłębiem. Jagiellonia nie dowiozła wygranej Do przerwy Arka... czytaj dalej » Odpowiedź Wisły była konkretniejsza. Ondrasek podał na skrzydło do Rafała Boguskiego, a ten dośrodkował z prawego skrzydła. Piłka odbiła się jeszcze od nogi interweniującego chorwackiego obrońcy Niki Datkovica, co zmyliło wychodzącego na przedpole Gostomskiego, a ustawiony na piątym metrze Imaz nie miał problemów ze skierowaniem futbolówki do pustej bramki.

W poprzednich, grudniowych derbach, wygranych przez Wisłę 4:1, Hiszpan też dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców.



Cracovia ruszyła do bardziej zdecydowanych ataków. W polu karnym Wisły często kotłowało się po dośrodkowaniach z rzutów rożnych i wolnych. Goście też mieli okazję do podwyższenia prowadzenia - w 40. minucie Ondrasek z bliska posłał piłkę wysoko nad poprzeczką.



Zaraz na początku drugiej połowy gospodarze powinni zdobyć kontaktową bramkę. Najpierw Marcin Budziński próbował zaskoczyć Lisa bezpośrednio z rzutu rożnego, a potem bramkarz Wisły popisał się efektowną paradą po strzale Gola z kilku metrów.

Poprzeczka ratowała

Podopieczni trenera Michała Probierza ostro nacierali, m.in. piłka po główce Rapy otarła się o poprzeczkę, w 69. minucie Damian Dąbrowski posłał piłkę tuż obok słupka, a kwadrans przed końcem Słowak Michal Siplak huknął w spojenie.



Potem gospodarze nie mieli już dobrych okazji, Wisła starała się kontrolować grę i utrzymała prowadzenie do ostatniego gwizdka. To było trzecie kolejne zwycięstwo "Białej Gwiazdy" w meczu derbowym; to pierwsza taka seria w "Świętej Wojnie" w tym stuleciu.

Cracovia Kraków - Wisła Kraków 0:2



Bramki: 0:1 Jesus Imaz (19), 0:2 Jesus Imaz (32).



Cracovia: Maciej Gostomski - Cornel Rapa, Michał Helik, Niko Datkovic, Michal Siplak - Sergei Zenjov (76. Sebastian Strózik), Milan Dimun, Marcin Budziński (65. Damian Dąbrowski), Janusz Gol (56. Ariam Cabrera), Mateusz Wdowiak - Javi Hernandez.



Wisła Kraków: Mateusz Lis - Zoran Arsenic, Marcin Wasilewski, Maciej Sadlok, Rafał Pietrzak - Rafał Boguski Vullnet Basha, Dawid Kort (70. Tibor Halilovic), Jesus Imaz (86. Paweł Brożek), Martin Kostal (77. Kamil Wojtkowski) - Zdenek Ondrasek.