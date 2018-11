Wielkie emocje w Gdyni. Pogoń wyrwała zwycięstwo





Foto: PAP/Adam Warżawa | Video: PAP/Adam Warżawa Pogoń lepsza od Arki

Arka podniosła się jeszcze przed przerwą, ale ostatnie słowo należało do Pogoni. Goście wygrali w Gdyni 3:2 na otwarcie 14. kolejki ekstraklasy.

Szczecinianie po słabym początku pną się w tabeli ekstraklasy. W piątkowy wieczór gra toczyła się o ich awans do górnej ósemki. Plan zaczęli realizować od 17. minuty. Adam Buksa podbiegł z piłką kilka metrów i idealnie przymierzył zza pola karnego. Było 1:0.



Odpowiedź nadeszła szybko. W minucie 24. z rzutu karnego wyrównał Michał Janota. Drugi cios gospodarze zadali jeszcze przed przerwą. 17-letni pomocnik Arki Mateusz Młyński podał do Luki Zarandii, a gruziński napastnik pokonał bramkarza gości.



Źródło: PAP/Adam Warżawa Janota pewnie wykorzystał jedenastkę

Odwrócili wynik

Dymisja zamiast pucharów. Zagłębie zwolniło Lewandowskiego To, co od... czytaj dalej » Arka podniosła się w pierwszej połowie. W drugiej zrobiła to Pogoń. Na 2:2 efektownie z dystansu strzelił Buksa. 22-letni napastnik trafił po raz szósty w sezonie. W 64. minucie bohaterem gości został Spas Delev, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku. To on dobił z kilku metrów po rozegraniu rzutu wolnego.



Przed piątą bramką w spotkaniu dramat przeżył pierwszy ze zmienników Pogoni Michał Żyro. Po dziesięciu minutach gry, kontuzjowany opuścił boisko na noszach.



Drużyna Kosty Runjaicia dopięła swego. Zwycięstwa już nie wypuściła i awansowała na siódme miejsce, wyprzedzając Arkę, która spadła na dziewiątą pozycję.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Buksa wbił dwa gole w Gdyni



Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 2:3 (2:1)

Bramki: Michał Janota (24. - karny), Luka Zarandia (36.) - Adam Buksa (17.), (57.), Spas Delew (64.)

Arka: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Christian Maghoma, Frederik Helstrup (68. Adam Danch), Adam Marciniak - Adam Deja, Michał Nalepa (89. Nabil Aankour), Michał Janota - Luka Zarandia, Maciej Jankowski, Mateusz Młyński (68. Rafał Siemaszko).

Pogoń: Łukasz Załuska - David Niepsuj, Sebastian Walukiewicz, Lasza Dwali, Hubert Matynia - Zvonimir Kozulj (61. Spas Delew), Tomas Podstawski, Kamil Drygas, Radosław Majewski, Sebastian Kowalczyk (55. Michał Żyro, 64. Iker Guarrotxena) - Adam Buksa.