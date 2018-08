Liga hiszpańska rzucona za ocean. "Rewolucyjne porozumienie"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Real i Atletico zagrały ostatnio ze sobą o Superpuchar Europy

Liga hiszpańska rusza na podbój Stanów Zjednoczonych. Przynajmniej jeden mecz startującego na dniach sezonu ma się odbyć za oceanem.

To efekt porozumienia La Ligi z grupą medialną Relevent, organizatora turnieju International Champions Cup. Od lat biorą w nim udział najlepsze kluby na świecie. Towarzyskie mecze są rozgrywane latem na pięciu kontynentach, przede wszystkim w Ameryce Północnej, by promować tam futbol.

Real rozbity w dogrywce. Superpuchar dla Atletico Nie minęła minuta... czytaj dalej » W czwartek wydano oświadczenie o podpisaniu umowy na 15 lat. Na jej mocy jeden z meczów ligi hiszpańskiej ma zostać rozegrany za oceanem. La Liga idzie więc śladem m.in. NBA. Władze koszykarskiej ligi, aby jeszcze bardziej promować swoje rozgrywki, wyniosły się zagranicę.

"Rewolucyjne porozumienie"

- Zależy nam na rozwijaniu pasji do piłki nożnej na całym świecie. To rewolucyjne porozumienie niewątpliwie da fundamentalny impuls do spopularyzowania tej dyscypliny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie - oznajmił Javier Tebas, prezydent La Ligi, cytowany przez dziennik "Marca".

I dodał: - Firma Relevent przyciągnęła kibiców na stadiony w USA. Marki Barcelony i Realu są dobrze znane w tym kraju. Konieczne jest rozwinięcie marki La Liga, żeby korzyści z tego tytułu czerpały pozostałe hiszpańskie kluby.

Na razie nie wiadomo, który mecz miałby zostać rozegrany poza granicami Hiszpanii. Termin, rzecz jasna, również nie został podany. Mało prawdopodobne, żeby było to starcie Barcelony i Realu. Tebas wcześniej zapowiadał, że nie wyobraża sobie takiego scenariusza. Na pewno nie w rozgrywkach ligowych. W lipcu zeszłego roku obie ekipy zmierzyły się w El Clasico w ramach International Champions Cup. Mecz odbył się w Miami.

Jeden mecz, rekordów wiele. Atletico pęka z dumy Zdobyciem... czytaj dalej » - Ta wyjątkowa relacja stworzy nowe możliwości dla milionów kibiców piłki nożnej w Ameryce Północnej, którzy w ten sposób będą mogli doświadczyć najwyższego poziomu na świecie - stwierdził Stephan Ross, prezes i właściciel firmy Relevent.

O trofeum w Maroku

Dziennik "El Pais" przywołał dane z przeprowadzonych w 2016 roku badań. Wynika z nich, że z 47 milionów kibiców futbolu w USA - 33 to fani ligi hiszpańskiej.

Zapowiedzią ekspansji hiszpańskiego futbolu poza granice był rozegrany kilka dni temu mecz o Superpuchar. Barcelona zwyciężyła z Sevillą w Tangerze w północno-zachodnim Maroku.

Nowy sezon rozpocznie się w piątek.