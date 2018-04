Przyszły trener może skrzywdzić Bayern. Kovac w finale pucharu





Foto: PAP/EPA/SASCHA STEINBACH | Video: PAP/EPA Niko Kovac wprowadził Eintracht do finału Pucharu Niemiec

Trwa wielki tydzień Niko Kovaca. W miniony piątek Chorwat został przedstawiony jako przyszły trener Bayernu, a teraz - jeszcze jako szkoleniowiec Eintrachtu Frankfurt - awansował do finału Pucharu Niemiec. W nim spróbuje sprawić sensację i ograć... monachijczyków.

W środowy wieczór Eintracht pokonał na wyjeździe Schalke 1:0 i w finale w Berlinie zmierzy się z Bayernem, który dzień wcześniej rozbił 6:2 Bayer Leverkusen.

Powtórka sprzed roku

Dwa gole Lewandowskiego, Bayern rozjechał w półfinale Bayern blisko... czytaj dalej » Jedyną bramkę w Gelsenkirchen zdobył w na kwadrans przed końcem Luka Jović. A był to gol żadkiej urody - Serb w ekwilibrystyczny sposób wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego. Gospodarzom, wiceliderom Bundesligi, nie pomógł fakt, że od 81. minuty grali w przewadze. Czerwoną kartkę w ekipie z Frankfurtu zobaczył wprowadzony krótko wcześniej na boisko reprezentant Szwajcarii Gelson Fernandes.



Eintracht po raz ósmy w historii, a drugi z rzędu awansował do finału. Rok temu przegrał w nim z Borussią Dortmund 1:2. Puchar Niemiec wywalczył dotychczas czterokrotnie.

Celują w potrójną koronę

Już we wtorek finalistą został Bayern po wysokiej wygranej w Leverkusen. Dwie z sześciu bramek dla gości zdobył Robert Lewandowski.



Polak wpisał się na listę strzelców w trzeciej i dziewiątej minucie, dając zespołowi z Bawarii prowadzenie 2:0. Były to jego gole numer cztery i pięć w bieżącej edycji DFB-Pokal i dały mu prowadzenie w klasyfikacji strzelców tych rozgrywek.



Bayern, który w finale wystąpi po raz 22. (triumfował 18 razy), jest na dobrej drodze do zdobycia potrójnej korony. Ma już zapewniony tytuł mistrza Niemiec, a w półfinale Ligi Mistrzów rywalizować będzie z Realem Madryt.



Finał Pucharu Niemiec odbędzie się 19 maja w Berlinie. Dla Kovaca będzie to ostatni mecz na ławce Eintrachtu. Po nim będzie mógł się skupić na pracy w Bayernie.

Źródło: PAP/EPA/Matthias Kovac był piłkarzem Bayernu w latach 2001-2003