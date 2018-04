Eintracht Frankfurt nie może pogodzić się z okolicznościami odejścia trenera Niko Kovaca do Bayernu Monachium. - To było nieprofesjonalne i pozbawione szacunku. Ale to jest Bayern. Robi swoje i myśli tylko o sobie - grzmi Fredi Bobic, dyrektor sportowy Eintrachtu. Kluczowa dla przyszłości chorwackiego szkoleniowca miała być ostatnia doba.