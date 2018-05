Ramos pozwany o miliard euro. "Za szkody wyrządzone Salahowi i Egipcjanom"





Bassem Wahba jest egipskim prawnikiem i właśnie złożył pozew do FIFA, domagając się odszkodowania od Sergio Ramosa, za faul na Mohamedzie Salahu. Kwota jest astronomiczna, bo mowa o miliardzie euro.

Setki tysięcy podpisów. Domagają się kary dla Ramosa Spora część... czytaj dalej » Salah, gwiazdor Liverpoolu i reprezentacji Egiptu, jeszcze przed przerwą musiał zakończyć występ w finale Ligi Mistrzów. Napastnik starł się z Ramosem, stoperem i kapitanem Realu. Upadł tak niefortunnie, że uszkodził sobie bark. Serbski sędzia Milorad Mazić faulu nie odgwizdał. Osłabieni brakiem swojego lidera The Reds przegrali 1:3.



Angielski klub poinformował, że Salah doznał uszkodzenia więzadła barkowo-obojczykowego. Na szczęście, nie doszło do zerwania, więc ma szansę wystąpić w mistrzostwach świata. Sam piłkarz zapewnił, że zrobi wszystko, by być gotowym.

Żadnych gwarancji jednak nie ma, a do mundialu wszyscy Egipcjanie będą drżeli o pomyślną rehabilitację ich ulubieńca.

Na cel charytatywny

Ramos napisał do Salaha. Słowo "przepraszam" nie padło Mundial za... czytaj dalej » Wahba, wspomniany już prawnik, uznał, że Ramos działał celowo i powinien zostać surowo ukarany. Dlatego złożył pozew do FIFA.



- Domagam się odszkodowania przekraczającego nawet miliard euro za szkody fizyczne i psychiczne, wyrządzone Salahowi oraz Egipcjanom - tłumaczył Wahba w jednej z krajowych telewizji.



Jeśli uda mu się uzyskać jakiekolwiek odszkodowanie, to już zapowiedział, że przeznaczy je na cel charytatywny.



Rosyjski mundial dla reprezentacji Egiptu, wracającej po 28 latach na turniej o Puchar Świata, rozpocznie się 15 czerwca meczem z Urugwajem. Kolejnymi rywalami w grupie A będą gospodarze oraz Arabia Saudyjska.

