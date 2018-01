Przebadani, kontrakty podpisane. Legia pokazała wzmocnienia





Foto: twitter.com/LegiaWarszawa Legia jest liderem Ekstraklasy przed rundą wiosenną

Dwa pierwsze zimowe transfery Legii potwierdzone. Mistrzowie Polski podpisali kontrakty ze znanym z występów w Arsenalu napastnikiem Eduardo i pomocnikiem Domagojem Antoliciem.

Brazylijczyk z chorwackim paszportem podpisał roczny kontrakt, a sześciokrotny reprezentant Chorwacji - trzyletni.



- Pojawiła się szansa sprowadzenie wysokiej klasy zawodników, którzy mogą pomóc nam spełnić sportowe ambicje, dlatego obaj są z nami - ogłosił dyrektor techniczny klubu Ivan Kepcija.





Połączyło ich Dinamo

On i trener Legii Romeo Jozak bardzo dobrze znają obu piłkarzy. Eduardo to napastnik, występował m.in. w Dinamie Zagrzeb, Arsenalu i Szachtarze Donieck. Do Chorwacji przyjechał w wieku 15 lat. W drużynie narodowej tamtego kraju zadebiutował w 2004 roku i przez dekadę wystąpił w 62 spotkaniach, strzelił 29 bramek.



Arsenal kupił go za 10 mln euro. W Londynie w ciągu trzech sezonów nastrzelał 20 goli, a byłoby tego więcej, gdyby nie koszmarna kontuzja, której nabawił się w lutym 2008 roku. Doznał wówczas otwartego złamania stawu skokowego i zerwania w nim wszystkich więzadeł.



Antolić to z kolei środkowy pomocnik, jest wychowankiem Dinama. Miał kosztować Legię około pół miliona euro.



Do mistrzów Polski ma dołączyć jeszcze m.in. Marko Vesović, reprezentant Czarnogóry grający ostatnio w mistrzu Chorwacji HNK Rijeka.