Legia szykuje transferowy hit. Były snajper Arsenalu na testach





Foto: EMPICS/PA Images via Getty Images | Video: PAP/Bartłomiej Zborowski Do Legii dołączą dwaj Chorwaci

To będzie z pewnością najgłośniejszy transfer ostatnich lat w polskiej Ekstraklasie. Do Warszawy na testy przyleciał były snajper Arsenalu Eduardo da Silva. Po nich ma podpisać kontrakt z Legią.

"Będę miał dla Was dzisiaj transferową niespodziankę. Sądzę, że będzie się podobała" - napisał w środę rano na Twitterze właściciel Legii Dariusz Mioduski.





Będę miał dla Was dzisiaj tansferową niespodziankę. Sądzę, że będzie się podobała — Dariusz Mioduski (@DariuszMioduski) January 3, 2018

Kilka godzin później wszystko było już jasne. Na Twitterze stołecznego klubu ukazał się taki wpis: "Eduardo Da Silva przyleciał na testy medyczne do Warszawy, po których ma podpisać kontrakt z Legią!". A pod nim zdjęcie piłkarza, robiącego "elkę".





.@EduardoDaSilva przyleciał na testy medyczne do Warszawy, po których ma podpisać kontrakt z Legią! ‍



Więcej informacji: https://t.co/TiOBDbvd4Apic.twitter.com/Fu0pCq2uuS — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) January 3, 2018

Wprawdzie urodzony w Rio de Janeiro pod koniec lutego skończy już 35 lat, ale w naszej lidze nie ma chyba obecnie piłkarza z takim CV. Eduardo z powodzeniem reprezentował barwy Arsenalu, Szachtara Donieck, 64 razy wystąpił w reprezentacji Chorwacji, w której strzelił 29 goli.

Gdyby nie ta kontuzja...

Był gwiazdą Dinama Zagrzeb, skąd w 2007 roku, po zdobyciu 47 bramek w jednym sezonie przeniósł się do Londynu. Tam w ciągu trzech sezonów napakował 20 goli, a byłoby tego więcej, gdyby nie koszmarna kontuzja, której nabawił się w lutym 2008 roku. Doznał wówczas otwartego złamania stawu skokowego i zerwania w nim wszystkich więzadeł. Stopa piłkarza wygięta została w nienaturalnym kierunku pod kątem 90 stopni - bolało aż od samego patrzenia.

Gdy wrócił nic już nie było takie same. Formy próbował szukać w Brazylii, ale ani we Flamengo ani Atletico Paranaense spisywał się słabo. Jego forma będzie największą niewiadomą.

Źródło: EMPICS/PA Images via Getty Images Do Legii dołączą dwaj Chorwaci

- Znam Eduardo od 15. roku życia i nie mam wątpliwości, że gdyby kontuzja w Arsenalu nie zahamowała jego kariery, to dzięki wielkiemu talentowi i brazylijskiej pasji, w połączeniu z europejską mentalnością, zostałby jednym z najlepszych napastników świata. To wciąż piłkarz o olbrzymich umiejętnościach. Wierzę, że jego doświadczenie oraz głód bramek będą ogromnym atutem dla Legii, a jako światowej klasy zawodnik stanie się wzorem dla młodych piłkarzy w pierwszej drużynie i akademii - powiedział trener mistrzów Polski Romeo Jozak cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Przychodzą i odchodzą

Dzień wcześniej do stolicy Polski przyjechał inny chorwacki piłkarz, sześciokrotny reprezentant kraju Domagoj Antolić. Przez większość dotychczasowej kariery 27-letni środkowy pomocnik występował w Dinamie Zagrzeb, z którym sześciokrotnie zdobywał mistrzostwo kraju i dwa razy Puchar Chorwacji.





Domagoj Antolić przyleciał do Warszawy. Jutro zawodnik przejdzie testy medyczne, po których ma podpisać kontrakt z Legią!

Więcej informacji https://t.co/aOVS7ieHIc

fot. @j_prondzynskipic.twitter.com/BhG5Kh0XHb — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) January 2, 2018

"Piłkarz oraz klub porozumiały się z Legią. Kontrakt zostanie podpisany po pomyślnym przejściu testów medycznych" - napisano na stronie mistrza Polski.

Z kolei Portugalczyk Hildeberto Perreira został wypożyczony z Legii do końca sezonu do występującego w angielskiej League One (trzeci poziom rozgrywkowy) Northampton Town FC. Kolejnym zawodnikiem, który ma zostać wypożyczony jest Węgier Dominik Nagy.

Piłkarze prowadzącej w ekstraklasie Legii po przerwie świątecznej wrócą do treningów 7 stycznia, a trzy dni później wylecą do USA, gdzie wezmą udział w turnieju Florida Cup.