Szalony mecz w Anglii. Dziesięć goli, asystował Grosicki





Foto: Action Images/Carl Recine | Video: TVN24 / Anna Kokoszka Grosicki jest ważnym ogniwem reprezentacji

Kamil Grosicki, grający w drugoligowym Hull City, zanotował asystę przy golu na 5:4 przeciwko Bristol City. Ostatecznie skończyło się remisem 5:5.

Grosicki wszedł w 63. minucie wyjazdowego spotkania. Bristol City prowadziło wtedy 3:2. Goście - oprócz Polaka - wprowadzili również Abela Hernandeza i po chwili stracili czwartą bramkę.



Ale zmiany pomogły później. Od 72. do 87. minuty Hull wbiło trzy gole. Przy ostatnim - autorstwa Fraizera Campbella - podawał Grosicki. Lewandowski potrzebował sześciu minut. Zwycięstwo i kolejny rekord Bayern do przerwy... czytaj dalej »



Remis Bristol City w doliczonym czasie gry uratował Joe Bryan.

Odżył po kadrze

To była szósta ligowa asysta skrzydłowego kadry, który w 36 występach zdobył dziewięć goli. Jeszcze pod koniec grudnia Grosickiemu dokuczała uszkodzona kostka. Później bolesny problem wrócił i piłkarz albo nie grał, albo grał niewiele.



Przełomowy był marcowy towarzyski mecz z Koreą Południową. Grosicki w Chorzowie do asysty dołożył bramkę, a Polska zwyciężyła 3:2. Później w klubie odżył, strzelając w ostatnich tygodniach trzy gole. W sobotę doszła jeszcze asysta.



Hull jest już pewne utrzymania, choć spadkowicz z Premier League miał bić się o powrót do ekstraklasy. Drużyna Grosickiego z 48 punktami zajmuje 18. miejsce.