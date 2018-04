Chciał skopiować przewrotkę Ronaldo. Skończyło się złamaniem nogi





Foto: twitter.com/QTJugues, PAP/EPA | Video: PAP/EPA Dziennikarz próbował zrobić to, co Ronaldo w meczu z Juventusem

O przewrotce Cristiano Ronaldo z meczu z Juventusem w Lidze Mistrzów powiedziano i napisano już wszystko. Jeszcze dalej poszedł jeden z argentyńskich dziennikarzy, który wyczyn Portugalczyka chciał powtórzyć. Szybko tego pożałował, bo skończył ze złamaną nogą.

Ronaldo zachwycił świat w ubiegłym tygodniu, w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. CR7 pięknie złożył się do przewrotki i zdobył cudownego gola. Ostatecznie Real wygrał w Turynie 3:0 i przed rewanżem jest w bardzo komfortowej sytuacji.

Ale bohater tamtego wieczoru był tylko jeden. I był nim Ronaldo.



This is absolutely unreal from Ronaldo! pic.twitter.com/VFtPVlJwep — True Soccer Life (@TrueSccrLife) 3 kwietnia 2018

Nieudolna powtórka

Portugalczyk swoją bramką zachwycił cały piłkarski świat. Tuż po cudownym trafieniu za głowę łapał się trener Królewskich Zinedine Zidane, który sam przecież słynął z pięknych goli. Później nad Ronaldo zaczęły rozpływać się z zachwytu media. Achom i ochom nie było końca.

Jak niecodziennym wyczynem popisał się piłkarz Realu zobrazować postanowił dziennikarz Manuel Sanchez.

Argentyńczyk nawet się zabezpieczył, kładąc pod sobą materac, żeby lądowanie było bardziej miękkie. Okazało się jednak, że bez odpowiedniego przygotowania fizycznego próby skopiowania gola Ronaldo mogą być bardzo niebezpieczne. Sanchez upadł na tyle niefortunnie, że złamał nogę.



El periodista argentí Manuel Sánchez es trenca la cama intentant imitar la xilena de CR7. (No apte per aprensius) pic.twitter.com/MjYAfdK0kN — Què t'hi jugues! (@QTJugues) 9 kwietnia 2018





Niedługo później dziennikarz opublikował zdjęcie ze szpitala. Na nodze miał już gips.

Zanim Sanchez znów będzie próbował naśladować Ronaldo, dwa razy się zastanowi. A sam Portugalczyk szansę na kolejne popisy będzie miał już w środę, kiedy Real podejmie Juventus w ćwierćfinałowym rewanżu Ligi Mistrzów.