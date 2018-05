"Dzieci Fergusona" modlą się za niego. "Szefie, bądź silny!"





Foto: PAP/EPA | Video: Gordon Flood CC BY 2.0, Austin Osuide Alex Ferguson walczy o życie

Alex Ferguson pozostaje na oddziale intensywnej terapii szpitala w Manchesterze. Według brytyjskich dziennikarzy operacja legendarnego menedżera poszła pomyślnie. O zdrowie Szkota modlą się jego byli podopieczni.

Sir Alex Ferguson po operacji. Miał wylew krwi do mózgu Były menedżer... czytaj dalej » "Sir Alex pozostaje na oddziale intensywnej terapii kliniki Salford Royal. Nie ma nowych informacji na temat jego stanu zdrowia, ale wiemy, że operacja po wylewie poszła bardzo dobrze" - przekazał w poniedziałek reporter telewizji Sky Sports Alan Irwin.



Wieści na temat zdrowia menedżera są szczątkowe, jego rodzina poprosiła o uszanowanie prywatności. 76-letni Ferguson, najbardziej utytułowany trener w historii brytyjskiego futbolu, trafił do szpitala w sobotę. Od kilku dni miał narzekać na złe samopoczucie. Wezwana do jego domu karetka do szpitala dotarła w asyście policji.



Do ojca natychmiast pojechał Darren, też piłkarski trener. Opuścił mecz swojej drużyny, trzecioligowego Doncaster Rovers, tłumacząc to "poważnymi sprawami rodzinnymi". "Darren prosi o uszanowanie prywatności, informacje przekazywał będzie na bieżąco" - napisano w oświadczeniu klubu. Stanowisko w tej sprawie wydał też Manchester United, to z niego wiadomo o wylewie krwi do mózgu i nagłej operacji Fergusona.

Dziś walczy o życie.

Źródło: PAP/EPA Pomnik Fergusona przed stadionem Manchesteru United

Zdruzgotani

Do twórcy potęgi MU - architekta 38 trofeów, w tym trzynastu mistrzostw Anglii - zewsząd napłynęły życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. W końcu sir Alex wychował i prowadził długą listę klasowych zawodników.

- Jestem zdruzgotany, naprawdę zdruzgotany. Wziął mnie pod swoje skrzydła jak ojciec. Dla mnie to szokujące, smutne, ale znam jego charakter - cytują Phila Jonesa brytyjskie media. Siedem lat temu Ferguson nie wahał się wydać na 19-latka niespełna 17 mln funtów. To były niemałe, jak na tamte czasy, pieniądze za obrońcę.

Wsparcie Ferguson ma ogromne.

"Moje myśli i modlitwy są z nim i jego rodziną" - zapewnił Michael Carrick, który w połowie poprzedniej dekady trafił na Old Trafford, żeby zastąpić wieloletniego kapitana Roya Keane'a.



Absolutely devastated to hear about Sir Alex being unwell in hospital. All my thoughts and prayers are with him and his family. Be strong Boss xx — Michael Carrick (@carras16) 5 maja 2018





Peter Schmeichel, świetny przed laty duński bramkarz, prosi swojego byłego przełożonego o wygraną w tym najważniejszym meczu. "Bądź silny!" - apeluje.



Wishing Sir Alex Ferguson a full and speedy recovery following his emergency surgery today. — Robbie Fowler (@Robbie9Fowler) 5 maja 2018





Ruud van Nistelrooy, który nastrzelał masę goli dla MU, modli się o szybki powrót do zdrowia. "Walcz, szefie, jak zawsze to robiłeś" - napisał.



Hoping and praying for a full recovery..

Keep fighting Boss, you’ve always done. #SirAlexFerguson@ManUtdpic.twitter.com/aHlbPCMSiM — Ruud van Nistelrooy (@RvN1776) 5 maja 2018





Pomocy gdzieś wyżej szukają też inni: David de Gea, Chris Smalling, Ashley Young, Nani, Javier Hernandez...

Źródło: PAP/EPA Z MU zdobył 38 trofeów

Wynalazł Ronaldo

Nie mógł zapomnieć o swoim byłym trenerze Cristiano Ronaldo. "Bądź silny, szefie!" - poprosił za pośrednictwem mediów społecznościowych piłkarz, którego Szkot zrobił swego czasu najdroższym nastolatkiem w historii angielskiej piłki. Kupił go ze Sportingu Lizbona za 12 mln funtów, sporo ryzykował. To był 2003 rok, sześć lat później Portugalczyk zawędrował do Realu za ośmiokrotność tej kwoty. W międzyczasie stał się jednym z dwóch najgenialniejszych graczy najnowszej historii futbolu.



My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 maja 2018





Drugiego takiego nie będzie

Parę słów od siebie dodał Eric Cantona, czterokrotny mistrz kraju z Manchesterem. "Możesz wynaleźć Beckhama czy Ronaldo, ale nigdy nie znajdziesz drugiego sir Aleksa Fergusona" - napisał Francuz.

Nic dodać, nic ująć.

Alex Ferguson trenerem Czerwonych Diabłów był w latach 1986-2013.