Brał kokainę, ale na mundial i tak miał pojechać. Nic z tego

Foto: www.fpf.org.pe | Video: Agência Brasília CC BY 2.0, Agencia de Noticias ANDES CC BY-SA 2.0, Tomofumi Kitano - Flickr: CC BY-SA 4.0

Paolo Guerrero, choć pierwotnie znalazł się w 25-osobowej kadrze Peru, nie pojedzie na mundial do Rosji. Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu w Lozannie (CAS) wydłużył bowiem jego dyskwalifikację do czternastu miesięcy.