Piątek nie do zatrzymania. Kolejne gole we Włoszech





Foto: PAP/EPA/FEDERICO PROIETTI | Video: PAP/EPA Piątek po raz kolejny bohaterem Genoi

Krzysztof Piątek po raz kolejny bohaterem Genoi. W niedzielę Polak trafił dwukrotnie i zapewnił swojej drużynie komplet punktów w meczu z Frosinone. W sześciu meczach Serie A nasz napastnik uzbierał już osiem goli i prowadzi w wyścigu po koronę króla strzelców ligi.

Polski bombardier szaleje we Włoszech. "Jeszcze mogę przejść ulicą" Krzysztof Piątek... czytaj dalej » Piątek zalicza fantastyczne wejście włoskiej piłki. Rozpoczął od genialnego występu i czterech goli w Coppa Italia, a później trafiał we wszystkich pięciu meczach Genoi w Serie A. Łącznie uzbierał sześć goli i prowadził w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi.

Potrzebował trzech minut

W niedzielę ani myślał się zatrzymywać. Swoje show rozpoczął po upływie pół godziny meczu z Frosinone. Wynik otworzył precyzyjnym strzałem z linii pola karnego po dograniu Iworyjczyka Cristiana Kouame. Nie minęły trzy minuty, a Polak znów świętował. Błąd popełnił obrońca gości Bartosz Salamon i Piątkowi pozostało jedynie wbić piłkę do pustej już bramki.

Polak został tym samym pierwszym od sezonu 1949/50 graczem, który w debiutanckim sezonie trafiał ośmiokrotnie w sześciu pierwszych meczach Serie A. Niemal siedem dekad temu dokonał tego samego Karl Aage Hansen z Atalanty.



8 - Krzysztof #Piatek is the first player in his debut top-flight season to score at least 8 goals in the first 6 Serie A MDs since Karl Aage Hansen (Atalanta 1949/50). Implacable. #FrosinoneGenoa — OptaPaolo (@OptaPaolo) 30 września 2018





Chwilę później Frosinone zaliczyło trafienie kontaktowe po rzucie karnym wykorzystanym przez Camillo Ciano. Ale to na Genoę było za mało. Stanęło na 2:1.

Po sześciu rozegranych meczach drużyna napastnika reprezentacji Polski ma na koncie 12 punktów i zajmuje siódme miejsce w lidze. Swoją sytuację może wciąż poprawić, bo w zanadrzu ma zaległy mecz pierwszej kolejki.



Zobaczcie DWIE BRAMKI reprezentanta Polski przeciwko Frosinone Calcio. Passa trwa w najlepsze! pic.twitter.com/xUZo8WAr6p — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 30 września 2018