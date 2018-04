Grosicki rozpędził się na dobre. Kolejne gole w Anglii





Mundial zbliża się wielkimi krokami, to i forma Kamila Grosickiego idzie w górę. Skrzydłowy reprezentacji Polski zagrał kolejny świetny mecz, strzelił dwa gole i pomógł Hull w odniesieniu ligowego zwycięstwa.

Nerwy do końca. Polacy uratowali twarz Po blisko... czytaj dalej » Od początku 2018 roku Polakowi nie wiodło się najlepiej. Pod koniec grudnia miał problemy z kostką. W lutym wrócił do gry, ale na krótko. Wtedy odezwał się uraz stopy. Kiedy już uporał się z kontuzjami, Hull wreszcie zaczęło wygrywać i Polakowi trudno było wrócić do podstawowej jedenastki.

Pomogła kadra

Przełom nastąpił po marcowym meczu reprezentacji Polski z Koreą Południową. W Chorzowie pomocnik strzelił gola i zaliczył asystę. Biało-Czerwoni wygrali 3:2, a "Grosik" do Anglii wrócił mocno podbudowany.

W miniony weekend trafił przeciwko QPR, a we wtorek wreszcie znalazł się w podstawowym składzie Tygrysów na mecz z Burton. Za zaufanie Polak odwdzięczył się w najlepszy możliwy sposób - do siatki trafił dwukrotnie. Hull wygrało 5:0 i jest coraz bliżej utrzymania w Championship.

W obecnym sezonie na zapleczu angielskiej ekstraklasy Grosicki strzelił dziewięć goli i ma cztery asysty.