Dwa gole jokera Świerczoka. Polak bohaterem w hicie





Reprezentacyjny napastnik Jakub Świerczok ponownie błysnął formą w lidze bułgarskiej. W piątek Polak zdobył dwie bramki dla Łudogorca Razgrad, dzięki czemu jego zespół wygrał u siebie 3:2 w szlagierowym spotkaniu z CSKA Sofia. - Zrobiłem, co do mnie należało - przyznał skromnie Świerczok w pomeczowym wywiadzie.

25-letni napastnik w styczniu przeniósł się do mistrza Bułgarii z Zagłębia Lubin. W nowym klubie wciąż musi walczyć o miejsce w pierwszym składzie. W ostatnich dwóch meczach wchodząc z ławki strzelił trzy gole. W piątek zaczął spotkanie od drugiej połowy. Z roli jokera znów wywiązał się znakomicie.

Szybszy od obrońców

Kadra, ustawienie, skład. Wasze i nasze prognozy przed mundialem Od zakończenia... czytaj dalej » Sześć minut po wejściu na boisko trafił na 1:1. Gol padł po szybkiej kontrze. Świerczok wyprzedził kryjącego go obrońcę i z siedmiu metrów pewnie pokonał bramkarza.

Rywale ze stolicy ponownie objęli prowadzenie po trafieniu Rubena Pinto. W końcówce wyrównał Claudiu Keseru, ale na tym emocje się nie skończyły. Ostatnie słowo należało do gospodarzy.

Akcja zaczęła się od przechwytu innego polskiego kadrowicza - Jacka Góralskiego (na boisku od 18. min). Były pomocnik Jagiellonii Białystok podał na skrzydło do Vury, a Holender precyzyjnie dośrodkował w pole karne. Świerczok ponownie wyprzedził obrońcę i mocnym strzałem głową wpakował piłkę do siatki.

Gracz meczu

Polak za swój występ został wybrany graczem meczu i dostał szampana. - To było dla nas bardzo ważne zwycięstwo - przyznał po spotkaniu. - To wielki krok w kierunku mistrzostwa. Wszedłem na boisko i wykonałem swoją pracę. Dla mnie nie ma znaczenia przeciwko komu gram. Jestem od strzelania goli i to mi się udało - powiedział Świerczok w rozmowie z dziennikarzem "Diema Sport".

Świerczok wciąż walczy o wyjazd na mundial w Rosji. W ostatnich miesiącach zagrał w meczach kadry z Urugwajem (0:0), Meksykiem (0:1) i Nigerią (0:1). Furory jednak nie zrobił.

Na osiem kolejek przed końcem rywalizacji w grupie mistrzowskiej (sześć zespołów) Łudogorec ma sześć punktów przewagi nad drugim CSKA Sofia. Inne zespoły w walce o tytuł już się nie liczą.