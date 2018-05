W Polsce dwa lata bez pucharu, w Chorwacji dwa w tydzień

Foto: Twitter/GNK Dinamo Video: PAP/Michał Klag

Wisła zremisowała Lechem

14.05 | Żegnający się z Wisłą Paweł Brożek wszedł jako rezerwowy i w ostatniej minucie uratował remis z Lechem. - To był jeden z najpiękniejszych momentów dla mnie. To całe pożegnanie, ta bramka, potem fetowanie przez kibiców mojego nazwiska i Arka Głowackiego. Zapamiętam to do końca życia - mówił bohater Białej Gwiazdy.

