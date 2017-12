Smutna historia byłego piłkarza Arsenalu. Stracił majątek, ukrywa się przed komornikami





Foto: Flick (CC BY 2.0) / Thomas Shenton | Video: Flick (CC BY 2.0)/Thomas Shenton/GK football album/l3o_/Omer Emmanuel Eboue był piłkarzem m.in Arsenalu i Galatasaray

Z Arsenalem dotarł do finału Ligi Mistrzów, z kadrą zdobył wicemistrzostwo Afryki. W lidze angielskiej i tureckiej zarobił miliony, ale dziś Emmanuel Eboue musi ukrywać się przed komornikami. Złe wybory i rozwód z żoną sprawił, że cały majątek przepadł. Były piłkarz myślał nawet o samobójstwie.

- Chcę, aby Bóg mi pomógł. Tylko on może wyrzucić z mojej głowy myśli o samobójstwie - przyznał w szczerej rozmowie z "Daily Mirror" 34-letni Eboue, były zawodnik Arsenalu i Galatasaray, który w reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej zagrał 79 meczów i strzelił trzy gole. Droga krzyżowa mistrza Europy. "Osiem operacji, niemal stracił stopę" - Lekarz... czytaj dalej »



Dziś po Eboue nie widać, że zarabiał miliony, mieszkał w luksusowych rezydencjach i jeździł drogimi autami. Iworyjczyk musiał ukrywać się przed komornikami, bo dom, gdzie ostatnio mieszkał, przejęła jego była żona. Tak jak praktycznie cały majątek.

"Emmanuel, byłeś naiwny"

- Nie mam pieniędzy na prawników. Jestem w domu, ale boję się, że w każdej chwili przyjdzie policja. Zdarza się, że wyłączam wszystkie światła, bo nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, że jestem w środku. Zastawiam również drzwi. Wiele poświęciłem, żeby kupić ten dom, a teraz po prostu się boję. To nie jest sprawiedliwe, dlatego zamierzam walczyć do końca - opowiadał Eboue.

I dodał: - W Turcji zarobiłem osiem milionów euro, z czego siedem wysłałem dla żony i naszych dzieci. Cokolwiek kazała mi podpisywać, podpisywałem. Tłumaczyłem sobie, że to przecież moja żona. Teraz patrzę wstecz i mówię sobie: Emmanuel, byłeś naiwny. Dlaczego wcześniej o tym nie pomyślałeś?. To bardzo trudne.

Były piłkarz Arsenalu podkreślił, że najgorszy jest jednak brak kontaktu z dziećmi: 14 i 12-letnimi córkami oraz 9-letnim synem.

Kluby chcą pomóc

Rękę do Eboue wyciągnęła przyjaciółka, która przygarnęła go do skromnego mieszkania, gdzie z trudem wychowuje dzieci. Zdarza się, że śpi nawet na podłodze i musi codziennie prać ręcznie, bo nie ma pralki. Po mieście przemieszcza się autobusami komunikacji miejskiej.

- Mam tak twarde ręce, jakbym pracował na farmie. Dziękuję babci, że jako dziecko nauczyła mnie prać, gotować i sprzątać. Dziękuję Bogu, że wciąż żyję. Nikomu nie życzę tego, co przeżyłem - dodał.



Zanim życie prywatne Eboue legło w gruzach, w marcu 2016 roku piłkarz podpisał kontrakt z Sunderlandem, ale został zawieszony przez FIFA na rok za niepłacenie swojemu agentowi. To był wyrok.



Iworyjczykowi, w odpowiedzi na dramatyczny wywiad, postanowili pomóc szefowie Galatasaray, którzy zaproponowali mu pracę w drużynie młodzieżowej i zakwaterowanie. Podobną ofertę pracy dla Eboue ma przygotować również Arsenal.