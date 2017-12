Dotkliwa porażka Lewandowskiego. Głosowali kibice Bayernu





Nie Robert Lewandowski, a Joshua Kimmich został piłkarzem roku Bayernu Monachium. Tak zdecydowali - w plebiscycie "Bilda" - kibice bawarskiej ekipy.

Plebiscyt "Guardiana". Lewandowski siódmym piłkarzem świata Kapitan... czytaj dalej » Co więcej, przewaga 22-latka jest bardzo wyraźna - zebrał 35 procent głosów, a polski napastnik 17.



Trzecią lokatę zajął Sven Ulreich, rezerwowy bramkarz, zastępujący kontuzjowanego Manuela Neuera.

To także zachęta

Bayern w maju sięgnął po piąty z rzędu i 27. w historii tytuł w Bundeslidze. Lewandowski, z 30. golami na koncie, został wicekrólem strzelców. Jedno trafienie więcej miał Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang z Borussii Dortmund.



Rywalizację w Lidze Mistrzów drużyna z Monachium zakończyła na ćwierćfinale, wyeliminowana przez Real Madryt.



Po ogłoszeniu wyników Kimmich był szczęśliwy i zdziwiony. - Jestem bardzo zadowolony z tego wyróżnienia, przede wszystkim dlatego, że to decyzja fanów. To także zachęta, by nadal się rozwijać - stwierdził niemiecki zawodnik.



Najlepszym nabytkiem kończącego się roku został James Rodriguez. 26-letni Kolumbijczyk został wypożyczony z madryckiego Realu.

