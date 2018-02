Do przerwy 4:0, potem znowu strzelanie. Koledzy Szczęsnego bez litości





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Stara Dama nie miała litości dla Sassuolo

Oj, w paskudnych humorach wyjeżdżali piłkarze Sassuolo z Turynu. W niedzielne popołudnie byli bezradni, raz za razem musieli wyciągać piłkę z siatki, przegrali z Juventusem 0:7.

Wrócił Buffon. Obronił nawet strzał z karnego Juventus, z... czytaj dalej » Po 22 kolejkach Serie A Stara Dama była druga, o punt za Napoli. Sassuolo zajmowało miejsce 14. Było jasne, że gości czeka wyzwanie z rzędu tych najtrudniejszych.

Higuain razy trzy

Wojciech Szczęsny, zastępujący w bramce Juve Gianluigiego Buffona, kiedy ten był kontuzjowany, siedział w niedzielę na ławce rezerwowych. I oglądał strzelanie, że hej.



Zaczął - już w 9. minucie - Alex Sandro. Potem, dwukrotnie, do siatki trafiał Sami Khedira. Przed przerwą Andreę Consiglego pokonał jeszcze Miralem Pjanić.



W drugiej połowie okazje do radości - aż trzy - miał też Gonzalo Higuain. Najpierw huknął po ziemi z 15 m, nic sobie nie robiąc z dobiegających do niego obrońców. Na 6:0 podwyższył po długim podaniu - ze swojej połowy - od Claudio Marchisio. Ograł Consiglego w sytuacji sam na sam i spokojnie kopnął piłkę do bramki.



Hat-tricka skompletował w 83. minucie, tym razem podcinając piłkę nad bramkarzem.