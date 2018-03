Inna twarz piłkarza karateki. Dla chorych dzieci został wielkanocnym zajączkiem





Foto: twitter.com/evra | Video: Football.ua CC BY-SA 3.0, Werner100359 CC BY-SA 4.0 Evra ma na koncie 81 występów w reprezentacji Francji

Patrice Evra odwiedził oddział dziecięcy Szpitala Uniwersyteckiego Newham. Blisko 37-letni piłkarz West Ham United, przebrany od stóp do głowy za wielkanocnego zajączka, witał się z małymi pacjentami i rozdawał im słodycze.

Lewandowscy wspierają Centrum Zdrowia Dziecka. Będzie remont sufitów i łazienek Centrum Zdrowia... czytaj dalej » Urodzony w Dakarze Francuz, mający na koncie 81 występów w drużynie narodowej, bardzo prężnie działa w mediach społecznościowych, pod hasztagiem I love this game śledzą go tam blisko cztery miliony fanów.



- Co za dzień… Chcę podziękować dzieciakom i personelowi szpitala. Wielkanoc to pora dla rodziny i szczęścia - oświadczył piłkarz.

Mózg podrzuca pomysły

- Nic nie przygotowuję, nic nie planuję, nic nie jest na pokaz. Wstaję rano, a mój mózg podrzuca mi pomysły. Jestem szczęśliwy, że czasami mogę się podzielić z innymi tą pozytywną energią. Nagrodą bywają wiadomości od obcych ludzi, że te moje publikowane śmiesznostki dały im choć chwilę radości - wyznał Evra.



West Ham w sobotę na własnym terenie zmierzy się z Southampton. Francuz, odkąd w lutym dołączył do londyńskiej ekipy, pojawił się na boisku tylko dwa razy.

Z poprzedniego klubu wyleciał z hukiem po skandalu. Pod koniec roku 2017, reprezentując barwy Olympique Marsylia, kopnął kibica - w stylu rodem z karate - przed meczem Ligi Europy z Victorią Guimaraes. Pracę za swoje postępowanie stracił wtedy na drugi dzień.



What a day... I just want to say thanks to the kids and staff at hospital who do incredible work. Easter is for #happiness , #family , #sharing and chocolate. I love this bunny and I always love this game! #happyeaster #easter #easterbunny #chocolate #ilovethisgame #love #kids #hospital #mission #bunny Post udostępniony przez Patrice Evra (@patrice.evra) Mar 29, 2018 o 11:31 PDT