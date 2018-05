Uczył się od "Ojca chrzestnego". Teraz Berbatow sam został "gangsterem"





Foto: bulgarian movies ; twitter | Video: bulgarian movies; twitter; wikipedia Dimitar Berbatow został aktorem

Były świetny piłkarz reprezentacji Bułgarii Dimitar Berbatow zadebiutował na wielkim ekranie. W filmie "Rewolucja X" zagrał narkotykowego bossa.

Berbatow to jeden z najlepszych piłkarzy w historii bułgarskiej piłki. W 78 spotkaniach w drużynie narodowej strzelił 48 goli. Bronił barw m.in. Bayeru Leverkusen, Tottenhamu Hotspur, Manchesteru United i AS Monaco.



Dimitar Berbatov is set to star in his first movie role in Bulgaria. Looks the part. #mufcpic.twitter.com/Z0ELNexKq0 — United Xtra (@utdxtra) 27 kwietnia 2018





Jak Marlon Brando

Napastnik w styczniu skończył 37 lat i powoli schodzi z piłkarskiej sceny. Do marca był piłkarzem Kerala Blasters w Indiach. Odszedł jednak skłócony z trenerem Davidem Jamesem, krytykując go za dobór taktyki.

Berbatow zawsze był wielkim fanem kina. W przeszłości uczył się języka angielskiego, oglądając trylogię "Ojciec chrzestny" Francisa Forda Coppoli. Sam też wcielił się w rolę wielkiego Marlona Brando, publikując zabawny film w internecie.









Jego talent nie umknął uwadze bułgarskich filmowców, którzy postanowili zaprosić znanego piłkarza do współpracy w produkcji "Rewolucja X". W prezentowanych zapowiedziach fani mogą zobaczyć zawodnika w garniturze i z cygarem w dłoni. Jak mu poszło w roli gangstera będzie można się przekonać już wkrótce. Film wejdzie do kin 11 maja.

Śladami Jonesa i Cantony

Bułgar podąża śladami Vinnie Jonesa, byłego pomocnika m.in. Leeds United i Chelsea Londyn. Po zakończeniu kariery sportowej dziewięciokrotny reprezentant Walii wystąpił w filmie "Porachunki" Guya Ritchie'ego, w którym zagrał gangstera, a później zagrał w wielu produkcjach tego i innych reżyserów. Karierę filmową zrobił też francuski napastnik Eric Cantona.