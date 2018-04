Atletico w siódmym niebie. "Są bestiami, są bohaterami"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Atletico wyjechało z cennym remisem

Diego Simeone nie mógł się nachwalić swoich piłkarzy, którzy zdołali wywieźć cenny remis ze stadionu Arsenalu, choć przez niemal cały mecz musieli radzić sobie w dziesięciu. - Znieśli to. Wielka sprawa - gratulował podopiecznym trener Atletico Madryt. Rewanż półfinału Ligi Europy będzie arcyciekawy.

Na Emirates Stadium spotkały się drużyny uważane za faworytów rozgrywek. Goście źle rozpoczęli mecz. Obrońca Atletico Sime Vrsaljko w dziesięć minut zarobił dwie żółte kartki i musiał opuścić boisko. Wzburzony trener madrytczyków nie mógł pogodzić się z decyzją sędziego. Ten nie wahał się długo i odesłał Argentyńczyka na trybuny.



Grający jedenastu na dziesięciu Arsenal miał przygniatającą przewagę i mnóstwo sytuacji strzeleckich, ale do 61. minuty bramkarz gości Jan Oblak wychodził z zagrożenia obronną ręką. Skapitulował dopiero po strzale głową Alexandre'a Lacazette'a. Londyńczycy kontynuowali natarcie, ale zamiast gola na 2:0, padł ten wyrównujący. Tuż przed końcem Antoine Griezmann wykorzystał błąd swojego kolegi z reprezentacji Francji Laurenta Koscielnego i doprowadził do remisu.

Źródło: PAP/EPA Simeone wyrzucony na trybuny

W Madrycie ma być eksplozja

Osiągnięcie remisu w takich okolicznościach dla Atletico ma smak zwycięstwa.



- Oni są bestiami, są bohaterami. Wielka sprawa. Znieśli grę w osłabieniu przez osiemdziesiąt parę minut. Osiemdziesiąt minut na boisku Arsenalu, przeciwko bardzo dobrej drużynie, przeciwko wyjątkowemu trenerowi. Dostaję gęsiej skórki na myśl o tym, co może być w najbliższy czwartek. Mam nadzieję, że w rewanżu nasz stadion eksploduje, żeby nam towarzyszyła pozytywna energia - chwalił podopiecznych Simeone.

Źródło: PAP/EPA Gol na 1:1 padł w 81. minucie. Atletico w siódmym niebie



Na pomeczowej konferencji dziennikarze dopytywali go, czy choć przez chwilę, po czerwonej kartce i straconym golu, nie zwątpił.



- Ja? Nigdy. Ta drużyna jest stworzona do tego, żeby cierpieć. Wiecie, jak trudno jest bronić? Ludzie nie mają o tym pojęcia. Bo żeby bronić, to trzeba mieć jaja - odparł w swoim stylu Argentyńczyk.



W drugim półfinałowym spotkaniu Olympique Marsylia pokonał na własnym terenie FC Salzburg. Rewanże w czwartek.



Finał zostanie rozegrany 16 maja w Lyonie.

MECZE PÓŁFINAŁOWE:

Arsenal Londyn - Atletico Madryt 1:1

Olympique Marsylia - FC Salzburg 2:0