Maradona zachwycony zwycięstwem Putina. "Ma mój podziw"





»

Od lat pozostają w w koleżeńskich stosunkach, dlatego teraz nie mogło zabraknąć gratulacji. Argentyńska legenda piłki Diego Maradona cieszy się z - niemal pewnego już - zwycięstwa Władimira Putina w wyborach prezydenckich w Rosji. Wyraz temu dał w mediach społecznościowych.

Putin piłkę kopie. Rosjanie zaczęli odliczanie We wtorek, sto... czytaj dalej » Oficjalnych wyników jeszcze nie ma, ale po zliczeniu niemal 100 proc. głosów obecny prezydent ma ponad 76 proc. poparcia. Reelekcja jest zatem pewna. Do Putina płynęły już gratulacje ze świata polityki (m.in. od prezydentów Wenezueli, Serbii, Białorusi, czy Chin), a teraz z jego zwycięstwa cieszy się Maradona.

Wspólne zdjęcie i podziw

Dziwić to nie może, bo Argentyńczyk jest zdeklarowanym zwolennikiem rosyjskiego polityka. - Putin to mój idol. To człowiek, który może przynieść pokój wielu ludziom na całym świecie - mówił w 2017 roku.

Teraz były piłkarz dał temu kolejny wyraz. Na Instagramie zamieścił zdjęcie z Putinem i pogratulował kolejnego zwycięstwa.

"Putin ma mój podziw. Mijają lata, a on wciąż utrzymuje swoje przekonania i wielką energię" - napisał.

Źródło: Diego Maradona/Instagram Maradona i Putin pozostają w świetnych relacjach

Legenda

Diego Maradona uznawany jest za jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Reprezentację Argentyny poprowadził do mistrzostwa świata w 1986 roku i do srebrnego medalu cztery lata później.

W Europie grał m.in w Barcelonie i Napoli, z którym sięgnął po dwa mistrzostwa Włoch.