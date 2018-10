Maradona uderza w Messiego. "Przed meczem dwadzieścia razy biega do toalety"





Foto: PAP/EPA/Wikipedia | Messi od początku sezonu jest głodny goli

- Co z niego za lider? - mówi Diego Maradona o Leo Messim. Legenda futbolu, która dotychczas zwykle broniła piłkarza Barcelony, teraz w bardzo dosadny sposób odniosła się do jego roli w reprezentacji Argentyny.

Maradona, mistrz świata z 1986 roku, a obecnie trener meksykańskiego drugoligowca Dorados Culiacan nigdy nie przebierał w słowach. Jeśli padało hasło: "Messi", zazwyczaj brał piłkarza w obronę. W nocy z piątku na sobotę został zaproszony do programu "Ostatnie słowo" w meksykańskiej telewizji Fox Sports i tym razem już tak różowo nie było. Tottenham gonił, Messi odpowiadał. Sześć goli i widowisko na Wembley W Hiszpanii... czytaj dalej »

"Woli grać na PlayStation"

- Co z niego za lider? Nie ma sensu robić przywódcy z człowieka, który przed meczem biega 20 razy do łazienki. Nie ubóstwiajmy go już tak, zdejmijmy presję - twierdzi Maradona. I punktował dalej: - Messi z Barcelony i Messi z reprezentacji Argentyny to dwaj zupełnie inni piłkarze - dodał Boski Diego.

Wyznał też, że gdy był selekcjonerem Albicelestes, Messi nigdy nie chciał przejąć rządów w szatni. - Na boisku chce piłki, szuka piłki, chce dawać nam szczęście. Jednak wcześniej nie powie: dajcie mi tego piłkarza, tego albo tamtego. Nie, on woli grać na PlayStation niż rozmawiać - podkreślił Maradona.

Ma wolne

Obecnie Messi odpoczywa od reprezentacji. 16 października w Rijadzie Albicelestes zagrają towarzysko z Brazylią, ale bez gwiazdora Barcelony. Nie było go już w kadrze na wrześniowe spotkania z Gwatemalą i Kolumbią.

Według hiszpańskich mediów 31-letni piłkarz ustalił z argentyńską federacją i tymczasowym selekcjonerem Lionelem Scalonim, że póki co nie będzie brał udziału w meczach reprezentacji i skupi się na grze w Barcelonie.



Maradona: ”Before talking to the Coach and players, Messi will play on the PlayStation. Then, on the field, he wants to be the leader. We have to take the leadership away from Messi for him to be the Messi we want him to be.” pic.twitter.com/WTa1bSDPYT — M•A•J (@Ultra_Suristic) October 13, 2018





Źródło: PAP/EPA/Wikipedia Messi odpowie Maradonie?