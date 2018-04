Maradona nie awansował, więc sam postanowił odejść





Foto: Neogeolegend / Wikipedia (CC BY-SA 2.0) | Video: Wikipedia / El Grafico; Doha Stadium Plus Qatar; soccer.ru Maradona już nie pracuje w Emiratach

Diego Maradona zrezygnował z funkcji trenera drugoligowej drużyny z Fudżajry w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Powodem jego decyzji był brak awansu do tamtejszej ekstraklasy.

Zespół prowadzony przez legendarnego Argentyńczyka stracił szanse na awans po piątkowym meczu z Al Khaleej. Zremisował 1:1.



Ustalono przyczynę katastrofy samolotu z piłkarzami Chapecoense Dochodzenie... czytaj dalej » "Po dzisiejszym remisie, nie osiągnąwszy celu, jakim był awans Al Fujairah, Diego Maradona nie będzie już trenerem drużyny" - napisał na Twitterze adwokat Argentyńczyka Matias Morla. Dodał, że Maradona podjął decyzję w porozumieniu z klubem.



Kapitan drużyny mistrzów świata z 1986 roku prowadził Al Fujairah w 22 meczach. Odniósł 11 zwycięstw, tyle samo spotkań zremisował i nie poniósł ani jednej porażki, ale drużyna zakończyła rozgrywki dopiero na trzecim miejscu.

Wrócił po latach

To kolejna nieudana przygoda Maradony-trenera w piłce klubowej, do której wrócił po długiej przerwie. Wcześniej, w latach 2011-2012 zaledwie przez rok pracował w innym klubie z ZEA - Al Wasi Dubaj, skąd zwolniono go za słabe wyniki.

Chwilę wcześniej "Boski Diego" prowadził reprezentację Argentyny. Awansował z nią na mundial w RPA, gdzie dotarła do ćwierćfinału i przegrała aż 0:4 z Niemcami.