Cios łokciem, wybite trzy zęby. Obrońca jak po walce z Tysonem





Foto: GABRIEL BOUYS/AFP/EAST NEWS | Video: East News, PAP/EPA Zwycięstwo Atletico, dramat Godina

Jak to w hicie, walczy się o każdą piłkę. Boleśnie przekonał się o tym obrońca Atletico Diego Godin, który ucierpiał w wyniku interwencji bramkarza Valencii. Urugwajczyk nie dotrwał do końca. Oczywiście po meczu to jemu koledzy zadedykowali zwycięstwo.

Atletico wygrało 1:0, zwycięskiego gola - trzeba podkreślić, że wyjątkowej urody - strzelił Angel Correa. Argentyńczyk huknął z 20 metrów w okno bramki. Siatka ledwo wytrzymała.





TORPEDA!



Ángel Correa popisał się perfekcyjnym strzałem w meczu Atlético Madryt z Valencią CF. #lazabawapic.twitter.com/JGhxCUFFbv — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 4 lutego 2018

Jak po walce z Tysonem

Od kilku minut na placu nie było już Godina. W trakcie walki o piłkę w polu karnym Valencii obrońca gospodarzy dostał od bramkarza Neto cios łokciem w twarz. Oczywiście, nie było w tym żadnej złośliwości, ot powietrzny pojedynek o piłkę, jakich w trakcie spotkania wiele.

Źródło: PAP/EPA Neto skacze do piłki. Trafia Godina (pierwszy z lewej)

Urugwajczyk padł, jakby chwilę wcześniej znokautował go Mike Tyson w najlepszych czasach. Godin twarz miał we krwi, trzymał się za szczękę. Okazało się, że stracił trzy zęby, a z dekompletowanym uzębieniem i potwornym bólem nie mógł kontynuować gry. Faulu sędzia się nie dopatrzył.



- To zwycięstwo dedykujemy Diego, dostał potworny cios - przyznał po ostatnim gwizdku strzelec zwycięskiego gola.





Observen como le vuelan las piezas dentales a Diego Godin... horrible imagen pic.twitter.com/DohPFRCCyP — Luis Morales (@Moralesluis22) 5 lutego 2018

Przeszukali boisko

Po meczu płytę boiska mieli przeszukać pracownicy Atletico, żeby odnaleźć wybite zęby, niezbędne przy rekonstrukcji szczęki. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa Godina.



Atletico umocniło się na drugim miejscu w tabeli, ma dziewięć punktów przewagi nad Valencią. Pierwsza jest Barcelona, która zremisował w derbach stolicy Katalonii z Espanyolem.

Źródło: GABRIEL BOUYS/AFP/EAST NEWS Diego Godin w szoku i bez zębów



Wyniki meczów 22. kolejki:

Atletico Madryt - Valencia 1:0

Getafe - Leganes 0:0

Espanyol - Barcelona 1:1

Girona - Athletic Bilbao 2:0

Levante - Real Madryt 2:2

Eibar - Sevilla 5:1

Betis Sewilla - Villarreal 2:1

Alaves - Celta Vigo 2:1

Real Sociedad - Deportivo 5:0

poniedziałek

Las Palmas - Malaga