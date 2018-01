Powrót urodzonego w Brazylii reprezentanta Hiszpanii do Atletico ogłoszono dokładnie 26 września. Kosztował rekordowe dla madryckiego klubu 55 mln euro. Napastnik i sam klub liczyli się jednak z tym, że piłkarz będzie mógł najwcześniej zadebiutować dopiero w styczniu 2018 roku. Wszystko przez zakaz rejestrowania nowych piłkarzy przez FIFA. To efekt kary za naruszenia przepisów przy transferach nieletnich zawodników.

Podobnie wyglądała sprawa z innym zakontraktowanym przez Atletico piłkarzem - Vitolo z Sevilli. O ile były ofensywny gracz był wypożyczony w tym czasie do Las Palmas, o tyle Costa długo nie mógł dogadać się z działaczami Chelsea, i ostatecznie Londyn opuścił już po zakończeniu okienka transferowego.

Źródło: EPA/JUAN CARLOS HIDALGO Vitolo i Costa długo czekali

Obaj piłkarze zostali powołani do kadry Atletico na środowe starcie 1/8 finału Pucharu Króla z Lleidą Esportiu. I obaj pojawili się na murawie w drugiej połowie - odpowiednio w 59. minucie i 64. minucie, gdy goście prowadzili już 2:0 po bramkach Diego Godina i Fernando Torresa.

Costa zaznaczył swą obecność już pięć minut po wejściu. Z prawej strony dogrywał Juanfran, a snajper wślizgiem umieścił piłkę w siatce. 29-latek nie cieszył się jednak długo z bramki, bo chwilę później padł z grymasem bólu na murawę, trzymając się za kolano. Potrzebna była interwencja lekarzy. Wydawało się, że za chwilę dojdzie do zmiany.

Źródło: EPA/ALEJANDRO GARCIA Costa strzelił i po chwili się trzymał za nogę

Po kilku minutach kibice Rojiblancos odetchnęli z ulgą. Piłkarz wrócił na boisko. W drugiej minucie doliczonego czasu wynik na 4:0 ustalił Antoine Griezmann. Rewanż jest formalnością.

Diego Costa\\\\\\'s return to Atletico Madrid:



- Comes on in the 64th minute

- Scores in the 69th minute

- Gets injured in the 70th minute



Box office. pic.twitter.com/XLxDChSLsb

