Z trybun leciały ostre przedmioty. Znany trener zalał się krwią





Czwartkowe derby Stambułu między Fenerbahce a Besiktasem zakończyły się skandalem. W 60. minucie meczu z trybun zaczęły lecieć ostre przedmioty, a ranny w głowę został m.in. trener gości. Słynny Senul Gunes trafił szpitala.

W rewanżowym meczu półfinału Pucharu Turcji (pierwsze spotkanie 2:2) gorąco było od początku. Po półgodzinie gry za brutalny faul z boiska wyleciał obrońca gości Pepe. Na tym etapie meczu nie było goli, a i na trybunach kibice zachowywali się względnie spokojnie.

Zalał się krwią

Piekło rozpętało się w drugiej części gry. Na trybunach wybuchły zamieszki, a kibice na murawę zaczęli rzucać wszystko, co mieli pod ręką. Leciały ostre przedmioty, a nawet krzesełka.

Najbardziej ucierpiał Gunes. Szkoleniowiec, który doprowadził Besiktas do dwóch kolejnych mistrzostw, został trafiony w głowę "przedmiotem, który nie został jeszcze zidentyfikowany". Trener upadł i zalał się krwią. Po chwili został odprowadzony do szatni, a tam sztab medyczny drużyny udzielił mu pierwszej pomocy. Ostatecznie trafił do szpitala. Spotkanie przy stanie 0:0 zostało przerwane i odwołane.



Şenol Güneş'in kafasına cisim geldi ve Güneş bir anda yere yığıldı .. pic.twitter.com/fJ24EfsdXS — GOLAZOOO! (@GOLAZOOOVidsx) 19 kwietnia 2018

W szpitalu Gunesowi założono pięć szwów. Na razie nie został wypuszczony do domu i wciąż nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Pierwszy trener to niejedyny członek sztabu Besiktasu, który ucierpiał. Rany twarzy i głowy poniósł też asystent Erdinc Gultekin. On miał trochę więcej szczęścia, obyło się bez szycia.

Kolejne starcia

Policjantka ranna po derbach. "To nie fajerwerki, to bomba" Ponad dwudziestu... czytaj dalej » Zamieszki podczas derbów Stambułu to żadna nowość. Do starć kibiców dochodzi tam przy okazji praktycznie każdego bezpośredniego meczu drużyn ze stolicy. A i na boisku często bywa bardzo brutalnie. W trakcie ostatniego wrześniowego starcia Besiktasu z Fenerbahce sędzia pokazał pięć czerwonych kartek i 12 żółtych!

Do skandalu doszło również podczas środowych derbów Sofii między Levskim a CSKA. Tam wybuchła bomba, a poważnie ranna została jedna z policjantek zabezpieczających mecz.

Tamten mecz dokończono jednak zgodnie z planem.