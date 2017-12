Derby dla Arsenalu. Rekord Sir Aleksa wyrównany





Foto: PAP/EPA | Arsenal pokonał Crystal Palace 3:2

W derbach Londynu piłkarze Arsenalu pokonali na stadionie rywala ekipę Crystal Palace 3:2. Po raz 810. w karierze Kanonierów poprowadził w Premier League Francuz Arsene Wenger, który wyrównał rekord Aleksa Fergusona.

Smutna historia byłego piłkarza Arsenalu. Stracił majątek, ukrywa się przed komornikami Z Arsenalem... czytaj dalej » Sir Alex zasiadł na ławce trenerskiej Manchesteru United w ligowych spotkaniach łącznie 1033 razy, ale 233 z tych meczów odbyły się przed sezonem 1992/93, czyli przed erą Premier League.



Jako trener Arsenalu od października 1996 roku, Wenger ma już w dorobku 1193 spotkania, uwzględniając wszystkie rozgrywki.



- Lojalność, zaangażowanie, ciężka praca i poświęcenie - oto, co jest potrzebne. Oczywiście zdrowie również - mówił na konferencji prasowej 68-letni szkoleniowiec.

Chilijczyk zachwycił

Do jego największych sukcesów należą trzy tytuły mistrza Anglii - w tym w pamiętnym sezonie 2003/04, kiedy jego zawodnicy nie przegrali ani jednego meczu w ekstraklasie. W 2006 roku Kanonierzy awansowali do finału Ligi Mistrzów, ale przegrali w nim z Barceloną 1:2.



W czwartek goście objęli prowadzenie w 25. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się reprezentant Niemiec Shkodran Mustafi. Na początku drugiej połowy ładną akcję lewym skrzydłem przeprowadził Wilfried Zaha z Wybrzeża Kości Słoniowej - posłał piłkę po ziemi na środek pola karnego, a tam dopadł do niej Andros Townsend, doprowadzając do wyrównania.

Źródło: PAP/EPA Arsene Wenger wyrównał rekord Aleksa Fergusona



Później przypomniał o sobie pomocnik Arsenalu Alexis Sanchez. Przy golu na 2:1 w 62. minucie miał trochę szczęścia, bo po jego strzale z bliska piłka przeleciała między nogami jednego z obrońców rywali. Pięć minut później Chilijczyk zachwycił - przyjął ok. 40-metrowe podanie Jacka Wilshere'a tak, że zmylił dwóch obrońców, po czym z zimną krwią wykończył sytuację sam na sam z bramkarzem. Był to jego siódmy gol w tym sezonie Premier League.



W końcówce gospodarze zdołali zmniejszyć stratę, kiedy po rzucie rożnym głową uderzył James Tomkins.



Arsenal ma 37 punktów i jest szósty w tabeli. Prowadzi Manchester City (58).