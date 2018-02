Derby na wodzie, Messi zmiennikiem. Barcelona walczyła do końca





Przemoczeni wszyscy byli kompletnie, walczyli w strugach deszczu i kałużach na murawie, z których z trudem wykopywali piłkę. Piłkarze Espanyolu podejmowali w niedzielne popołudnie Dumę Katalonii - derby Barcelony zakończyły się nerwową atmosferą i remisem 1:1.

Królewscy stracili punkty w samej końcówce. Ronaldo oglądał to z ławki Do przerwy remis,... czytaj dalej » Na ławce rezerwowych zasiadł Lionel Messi. Siedział też Ivan Rakitić. Barca w tym sezonie La Ligi jeszcze nie przegrała, liderem jest zdecydowanym, z dużą przewagą nad drugim Atletico.



Espanyol po 21 kolejkach był w tabeli 14.

Na rozgrzewce pojawił się Messi

Do 22 minuty wiało z boiska nudą. Emocji nie było. Wreszcie widzów ożywił - i nastraszył - Philippe Coutinho. Tuż zza pola karnego trafił w poprzeczkę.



Po drugiej stronie boiska groźnie uderzył w odpowiedzi Leo Baptistao.



Starał się Luis Suarez, ale i on nic nie wskórał. Do przerwy 0:0.



Druga połowa zaczęła się od mocnego uderzenia - piłka wpadła do bramki Barcelony, a sędzia z opóźnieniem, ale w końcu pokazał, że wcześniej opuściła jednak plac gry. I gola nie uznał.



Na rozgrzewce pojawił się wtedy Messi. W dotychczasowych 21 meczach przeciwko Espanyolowi Argentyńczyk zdobył 21 bramek - co ciekawe aż 18 z nich u siebie na Camp Nou.

Źródło: PAP/EPA Mecz na wodzie

Zaczęły się pyskówki, zaczęły przepychanki

Wbiegł na murawę, wciąż zalewaną deszczem, w 59. minucie. I szybko musiał się wziąć do roboty na całego, bo Espanyol wyszedł na prowadzenie. Ter Stegen źle wznowił grę, piłka trafiła do rywali, Sergio Garcia dośrodkował, a Gerard Moreno wpakował ją do siatki.



Czas płynął, Barca biła głową w mur. W końcówce wyszarpała remis. Rzut wolny bił z lewej strony Messi. Gerard Pique wyskoczył najwyżej i główką pokonał Diego Lopeza. Cieszył się bardzo, gestykulował w stronę fanów rywala.



W kolejnej akcji padł po faulu Moreno. Panowie z obydwu ekip - w licznej grupie - stracili nad sobą panowanie, zaczęły się pyskówki, zaczęły przepychanki. Sergio Busquets starał się uspokoić wciąż mającego coś do powiedzenia Moreno.



Po ostatnim gwizdku pieklił się jeszcze obrońca gości Samuel Umtiti, do szatni spokojnie go zaprowadził Pique.

