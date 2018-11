Informacje o Superlidze dla potęg. "Założyciele" i "goście"





"Der Spiegel" ujawnia. Przedstawiciele piłkarskich potęg mieli połączyć siły, by stworzyć nowe rozgrywki - Superligę, która ruszyłaby w roku 2021.

Real Madryt, AC Milan, Arsenal, Barcelona, Bayern Monachium, Juventus, Manchesterem United - to wielka siódemka, która - według dokumentów zdobytych przez niemiecki magazyn - uczestniczyła w rozmowach.

"Próba zniszczenia reputacji klubu"

Do tego grona dołączyć miałyby Chelsea, Liverpool, Manchester City i PSG, tworząc grupę tzw. "założycieli", którzy nie byliby zagrożeni spadkiem.



Jest też miejsce dla "początkowych gości". Do elity zaproszenie dostałyby Atletico Madryt, Borussia Dortmund, Inter Mediolan, Olympique Marsylia i AS Roma.



Razem Superliga liczyłaby 16 zespołów.



Bayern już zaprzeczył negocjacjom, United odmówili komentarza.



"Der Spiegel" przedstawia też informacje, według których Manchester City i PSG - dzięki interwencji prezydenta FIFA Gianniego Infantino - unikać miały sankcji za naruszanie Finansowego Fair Play, opierającego się na tym, że klub nie może wydawać więcej, niż zarabia.



PSG odrzuciło zarzuty. "Zawsze stosujemy się do praw i regulacji uchwalonych przez sportowe instytucje" - napisano w komunikacie.



"To próba zniszczenia reputacji klubu" - to z kolei oświadczenie City.



Dokumenty pochodzą od przedstawiciela platformy Football Leaks - publicznie znanego pod pseudonimem "John" - który jest informatorem niemieckiego magazynu.

Źródło: PAP/EPA Infantino na czele FIFA stoi od 2016 roku