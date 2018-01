Kosztował 105 milionów, znów złapał kontuzję. Barcelona ma zmartwienie





Barcelona wygrała w niedzielę 4:2

Francuski piłkarz Barcelony Ousmane Dembele, bohater jednego z dwóch największych transferów letniego okienka transferowego, jest ponownie kontuzjowany. Lider hiszpańskiej ekstraklasy poinformował w poniedziałek, że napastnik naderwał mięsień lewego uda. Przerwa 20-letniego zawodnika potrwa trzy-cztery tygodnie.

Dembele doznał urazu w niedzielnym spotkaniu ligowym z Realem Sociedad (4:2). Zaliczył 25 minut, wchodząc w drugiej połowie z ławki.

Kibice Barcy mogą być rozczarowani. Francuski napastnik trafił do zespołu latem z Borussii Dortmund za 105 milionów euro (plus 42 mln euro bonusów). Dopiero co wrócił do gry po trzyipółmiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją uda (wystąpił w czterech meczach).

Teraz zdaniem lekarzy czeka go znacznie krótsza absencja. Powinien wrócić do gry na potyczkę 20 lutego z Chelsea Londyn w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Źródło: PAP/EPA / Javier Etxezarreta Dembele zagrał w niedzielę 25 minut

Coutinho bez debiutu

Kontuzjowany obecnie jest również m.in. Philippe Coutinho, który niedawno przeszedł za 160 mln euro z Liverpoolu. Brazylijczyk nawet nie zdążył zadebiutować w nowym zespole. Na boisku ma wrócić w lutym.

Po niedzielnej wygranej Barcelona prowadzi w tabeli z dorobkiem 51 punktów. Wyprzedza Atletico Madryt 42, Valencię 40 i Real Madryt 32 (jeden mecz mniej). W najbliższy weekend zagra na wyjeździe z Betisem.